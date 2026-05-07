La justicia investiga a Alvise por señalar falsamente a un español como asesino de los guardias civiles de Barbate

La justicia investiga al eurodiputado Alvise Pérez por señalar falsamente a un joven español como asesino de los guardias civiles de Barbate. Un juzgado de Arcos de la Frontera (Cádiz) ha admitido a trámite la demanda presentada por el joven.

Alvise difundió, una vez más, a través de su cuenta de Telegram una información falsa. Señaló con nombre y apellido y una fotografía suya a un joven como autor del asesinato de los dos guardias civiles que perdieron la vida en acto de servicio al colisionar su embarcación con una narcolancha.

El joven no estuvo arrestado, ni tampoco estaba entre los sospechosos del asesinato, tal y como revela el sumario de la causa. Tampoco es el autor del asesinato al no encontrarse entre los condenados. Pese a todo ello, Alvise le puso en la diana a través de su canal de mensajería instantánea donde acumula más de 800.000 suscriptores.

Alvise borró este mensaje, pero la búsqueda en Google demuestra que difundió la publicación en su cuenta de Telegram. La fotografía del joven iba con la marca de agua de Alvise.

Investigación en Morón de la Frontera

El joven señalado falsamente anunció que emprendería acciones legales y así lo hizo en los juzgados gaditanos. Le denunció por delitos de intromisión al honor y a la intimidad a finales de 2024.

El 4 de septiembre de 2025, el juez acordó dar traslado a las partes sobre la competencia del juzgado ante el aforamiento del demandado Alvise Pérez, que es actualmente eurodiputado. Tanto el Ministerio Fiscal como el demandante sostuvieron la competencia del juzgado de Morón de la Frontera para el conocimiento del asunto y así quedaron las actuaciones a disposición del juez el 19 de marzo de 2026.

El juez ha declarado que es competente para conocer de la denuncia porque «los hechos litigiosos no guardan relación alguna con el cargo parlamentario europeo ni tienen amparo en prerrogativa constitucional alguna». Además, se apoya en jurisprudencia que le compete para estudiar el asunto.

«Notifíquese la resolución a las partes y al Ministerio Fiscal. Dese al procedimiento el impulso necesario a fin de que el demandado conteste a la demanda», pide la juez en un escrito consultado por OKDIARIO.

La resolución no es firme y se puede impugnar mediante un recurso de reposición en un plazo de cinco días.

Problemas judiciales de Alvise

Alvise, que siempre ha presumido en sus redes sociales de no tener ninguna condena y haber conseguido algunas, acumula ya nueve casos abiertos en los tribunales. La mayoría de los procedimientos se abrieron a raíz de denuncias contra él por acoso y amenazas. Los jueces del Tribunal Supremo también han abierto causas especiales sobre Alvise Pérez por difundir informaciones falsas en su canal de Telegram. También tiene condenas por calumniar.