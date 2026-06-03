El Gobierno de Aragón expulsa a un falso mena de un centro que dijo tener 13 años y 2 hijos

El vicepresidente de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado este miércoles la expulsión de un mena de un centro de acogida tras descubrirse que era mayor de edad. El de Vox ha denunciado en rueda de prensa que el joven tenía 20 años, pese a testimoniar en el informe de acogida que tenía 13 años y 2 hijos en Mauritania.

«El Gobierno de Pedro Sánchez, pese a ser conocedores de este dato, no se extrañaron y lo enviaron a Aragón como acogimiento forzoso», ha relatado. «Desde nuestra consejería nos hemos encontrado con múltiples indicios de fraude en el expediente remitido por el Gobierno de España. Este se había limitado a dar por buena la fecha de nacimiento que había declarado esta inmigrante y, lo que es más alarmante, informaba que tenía 2 hijos en Mauritania», ha añadido. «Ni por esas, el Gobierno central decidió actuar», ha criticado.

Tras la prueba forense realizada por el Gobierno de Aragón, los resultados han determinado que este supuesto niño no tenía 13 años, sino que ronda los 20 años de edad. «Estamos un fraude mayúsculo contra el Gobierno de Aragón y, por tanto, contra los aragoneses», ha señalado: «Nos ha costado este fraude alrededor de 13.000 euros».

«No nos conformamos con esto, sino que tomamos decisiones en base a ello», ha advertido el vicepresidente: «Desde la Consejería hemos tomado la decisión de expulsar de los Servicios Sociales a este falso mena». Una actuación que fue llevada a cabo el pasado 25 de mayo, recién tomado posesión de su cargo.

Nolasco ha recordado las palabras pronunciadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: «Con la chulería que le caracteriza, vino a decir que si no cogíamos a todos los inmigrantes ilegales que envía el Gobierno central, íbamos a pagar las consecuencias». «Ya hemos expulsado a uno de ellos. Y cuenta con plenas garantías legales, por lo que no tenemos ningún temor de las palabras del ministro», ha expresado. «¿Optará por llevarnos ante el Tribunal de la ONU –como cuando derrogamos la Memoria Democrática–, o al Tribunal de Corea del Norte o al Consejo de Jedi?», ha apostillado irónicamente.