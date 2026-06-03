Mañueco cede a Vox una vicepresidencia, Inmigración, Agricultura y Cultura con la prioridad nacional «dentro de la ley»

PP y Vox sellan el pacto en Castilla y León para conformar un nuevo gobierno de coalición. Este miércoles, se ha formalizado el acuerdo tras largas semanas de negociación. El resultado ha sido un extenso y detallado dosier de medidas concretas y plazos de ejecución a los que se han comprometido PP y Vox.

En total, 324 medidas, muchas de ellas en torno a la prioridad nacional impuesta por los de Abascal, pero «cumpliendo la ley», como aseguran ambos partidos y con un enemigo central, según se desprende en la mayoría de medidas acordadas: las políticas de Pedro Sánchez, no solo en materia de inmigración, sino de impuestos, vivienda, infraestructuras del Estado, mundo rural y financiación autonómica. Así como el rechazo explícito de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

El Ejecutivo: 3 consejerías para Vox y 7 para PP

El líder del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ha cedido a Carlos Pollán la vicepresidencia del Gobierno y 3 consejerías, tal y como adelantó OKDIARIO en primicia la pasada semana: la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y la de Cultura, Turismo y Deporte.

Por su parte, el PP controlará: Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social; y Educación.

Fernández Mañueco ha defendido que el acuerdo alcanzado hoy es «para el futuro» y ha aclarado al respecto que «no mira al pasado», preguntado por la acogida de menores inmigrantes que separó a PP y Vox en la anterior legislatura. En esta ocasión, el pacto recoge un rechazo a la política migratoria de Pedro Sánchez y un plan de choque contra las políticas migratorias del Gobierno nacional, en la misma línea de lo pactado en Aragón y Extremadura.

Mañueco ha advertido al respecto de que Castilla y León está «por encima» de su capacidad y ha recordado que la comunidad tiene 130 plazas, mientras que acoge en estos momentos 166 menores no acompañados. «Hemos dicho activa por pasiva, yo creo que ahí coincidimos, ‘no’ a la actual política que está llevando a cabo en esta materia el Gobierno de Sánchez», ha exclamado.

Por su parte, Pollán ha defendido que se dará prioridad a las personas con arraigo en Castilla y León en todos los ámbitos. De hecho, el nuevo acuerdo contempla hasta nuevas ayudas para obtener el carné de conducir para aquellos que acrediten al menos 5 años de residencia legal efectiva en la región.

«Dar prioridad a las personas que tienen arraigo en Castilla y León, que son las que necesitan que verdaderamente se les tenga en cuenta a la hora de esas ayudas», ha precisado Carlos Pollán, quien ha agradecido a Mañueco «haber entendido el mandato de las urnas y haber podido llegar a un acuerdo». El PP obtuvo 35,47% de los votos y 33 diputados y, por otra parte, Vox, con el 18,92% y 14 diputados.

«Hoy es un día bueno para Castilla y León», ha zanjado Fernández Mañueco que ha hecho hincapié en que el acuerdo alcanzado responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por las personas de la Comunidad el pasado 15 de marzo. Es «para cuatro años», ha recalcado con la mirada puesta en el crecimiento económico, en la calidad de empleo y en el fortalecimiento de los servicios públicos y con un «compromiso claro» con el campo. Un punto que está recogido expresamente en el acuerdo, vinculado así mismo a «la optimización del gasto público».

Entre las primeras tareas del futuro nuevo Ejecutivo de coalición PP-Vox está aprobar los presupuestos de 2027, dado que Castilla y León mantiene prorrogadas las cuentas de 2024, las últimas aprobadas precisamente por el anterior gobierno con Vox aún en el Gobierno.

Prioridad nacional en el Gobierno de PP y Vox

El acuerdo alcanzado en Castilla y León se trata, en suma, de una enmienda a la totalidad a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Respecto a la inmigración, materia que recaerá en la jurisdicción de Vox, los de Abascal y el PP han acordado: