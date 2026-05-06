El ‘faker a sueldo’ Alvise evitar dar explicaciones al Supremo por sus amenazas al alcalde de Algeciras

El faker a sueldo Alvise Pérez ha vuelto a dar muestras de su talante: pidió declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo por las presuntas amenazas y coacciones al alcalde de Algeciras, José Landaluce (PP), y ahora, a menos de 24 horas de sentarse frente al magistrado instructor Antonio del Moral, ha presentado un escrito para dejar sin efecto esa comparecencia. El justiciero que luchaba contra los privilegios de la casta ahora huye de la justicia una vez que él mismo ha pasado a formar parte de ella.

El Supremo había ofrecido a Alvise la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de tramitar el suplicatorio al Parlamento Europeo. El propio eurodiputado aceptó y fijó la fecha: este miércoles 7 de mayo. Pero cuando el momento se acercó, la defensa presentó un escrito ante la Sala Segunda en el que argumenta que, «verificadas las actuaciones completas tras su efectivo traslado», interesa que la declaración se produzca «una vez resuelto el suplicatorio». En consecuencia, solicita que se deje sin efecto la comparecencia.

Una marcha atrás en toda regla

La maniobra no es inocente. Con ella, Alvise busca dilatar el procedimiento y evitar, por el momento, sentarse ante el juez que investiga los hechos. El Alto Tribunal no puede obligarle a comparecer dado su condición de aforado, por lo que deberá retomar los trámites del suplicatorio. La jugada coincide, además, con la cancelación de todos sus actos de campaña de Se Acabó La Fiesta (SALF) en Andalucía.

A menos de 24 horas de la declaración, la defensa de Alvise Pérez ha presentado un escrito ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo pidiendo no comparecer pese a que él mismo lo pidió.

OKDIARIO ha podido consultar este escrito en el que su abogado dice que «verificadas las actuaciones completas tras su efectivo traslado, esta defensa interesa que la declaración de mi defendido se produzca una vez resuelto el suplicatorio al Parlamento Europeo».. Y prosigue: «En consecuencia, solicitamos que se deje sin efecto la comparecencia voluntaria señalada para el próximo 7 de mayo de 2026». La causa contra Alvise

La querella a la que tendrá que responder Alvise incluye mensajes, según el Tribunal Supremo, en los que habría amenazado con difundir públicamente audios, documentos y capturas de conversaciones sobre comportamientos presuntamente delictivos o «gravemente deshonrosos» del alcalde de Algeciras.

«El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales», señalan los magistrados.

Imputado y condenado

Alvise tiene numerosas causas judiciales abiertas en los tribunales. Sólo en el Tribunal Supremo ya tiene cinco causas especiales abiertas, entre las que se encuentra la del alcalde de Algeciras.

El Alto Tribunal también abrió causa especial contra él por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra dos eurodiputados que concurrieron en su lista electoral y le procesó por acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.

Alvise Pérez también ha sido condenado a indemnizar con 20.000 euros al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, por intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad. La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, fue un demoledor varapalo judicial para este farsante, que deberá además publicar el fallo de forma indefinida en todas sus redes sociales.