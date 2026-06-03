Francia entregará a España al jefe de ETA Josu Ternera, cerebro del atentado de la casa cuartel de Zaragoza

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha autorizado este miércoles la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, histórico dirigente de ETA entre 2002 y 2019 y responsable, entre otros, del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, que se saldó con 11 personas asesinadas. La entrega a España queda a la espera de la resolución de la última causa abierta de Ternera en Francia, cuya sentencia se pronunciará el 2 de julio.

El pasado mes de diciembre, la Audiencia Nacional emitió una euroorden en la que se acusa a Ternera como dirigente terrorista. El Tribunal de Apelación de París, en respuesta a la misma, ha dado este miércoles el visto bueno para la entrega a España, si bien el presidente de la sala de instrucción ha precisado que la entrega queda pendiente de la última sentencia del asesino, que actualmente tiene 75 años, en el país galo.

El juez también ha puntualizado que el aplazamiento de la ejecución de la euroorden incluiría el cumplimiento de una eventual pena que se le pudiera imponer entonces.

La euroorden que ha sido aceptada ahora por la sala de instrucción fue cursada por la Audiencia Nacional el pasado 3 de diciembre, y tiene que ver con su papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 y hasta que fue detenido en los Alpes franceses, en mayo de 2019.

La Audiencia Nacional solicita a Francia la entrega de Josu Ternera a España para poder juzgar al etarra por dos causas aún abiertas. La primera de ellas y la principal es la de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que data de 1987, en un atentado en el que fueron asesinadas 11 personas –entre ellas cinco niños y dos mujeres– y otras 88 resultaron heridas. También se pide juzgar a Ternera por la presunta financiación de ETA a través de las herrikotabernas.

Atentado de la Casa Cuartel

ETA atentó el 11 de diciembre de 1987 con un coche bomba contra la Casa Cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, provocando la muerte a tres guardias civiles y a ocho familiares de estos, cinco de ellos menores de edad. Además, 88 personas resultaron heridas como consecuencia del atentado, muchas de ellas graves. En el edificio ante el que explotó un coche bomba cargado con 250 kilos de amonal –a la altura de un acceso lateral– vivían 40 familias de guardias civiles y 40 estudiantes, hijos del cuerpo, procedentes de diferentes localidades de España.

En 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó que el juicio contra Josu Ternera se celebraría en enero de 2023. La Fiscalía le imputó 11 delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa, tantos como heridos, y solicitó una condena de 2354 años de prisión.