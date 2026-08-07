La Xunta de Galicia prohíbe el ‘narcotour’ de Laureano Oubiña: «No cumple los requisitos legales»

La Xunta de Galicia ha frenado los planes de Laureano Oubiña, histórico contrabandista y narcotraficante gallego de los años 80, para organizar un crucero turístico por la ría de Arousa bajo el nombre de «ruta del narcotraficante». La inspección de Turismo de la Xunta ha incoado un expediente sancionador contra la iniciativa al considerar que incumple la normativa turística vigente.

El organismo autonómico ha analizado la propuesta que Oubiña venía promocionando a través de su propia página web y de sus redes sociales, y ha concluido que el viaje reúne todas las características de un paquete turístico, un producto que solo puede ser comercializado por una agencia de viajes debidamente habilitada.

Oubiña, natural de Cambados y una de las figuras mediáticas del narcotráfico gallego de finales del siglo XX, pretendía convertirse en guía y protagonista de la excursión, prevista para el próximo 29 de agosto. Su intención era relatar en primera persona lo que él mismo definía como «una historia jamás contada», recorriendo en barco los puntos de la ría vinculados a décadas de contrabando de tabaco y tráfico de hachís.

En la web donde promocionaba la actividad, Oubiña presentaba la travesía como «una experiencia única» por los lugares que, aseguraba, «marcaron una época» en Galicia. La propuesta convertía en reclamo turístico escenarios ligados directamente a un fenómeno que dejó una profunda huella de muertes y destrucción social en la comunidad gallega durante los años del narcotráfico.

El itinerario previsto arrancaba en el puerto de O Grove, en Pontevedra, y contemplaba paradas y pasos por la isla de Cortegada, Carril, la desembocadura del río Ulla, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Ribeira y Aguiño, además de las islas de Rúa, Sálvora y Ons, esta última con parada para comer. El recorrido incluía también Pedras Negras y San Vicente do Mar antes de regresar al punto de partida.