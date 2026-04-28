El Parlamento Europeo retira la inmunidad al ‘faker’ a sueldo Alvise Pérez para que sea juzgado por acoso

El Parlamento Europeo ha acordado este martes levantar la inmunidad parlamentaria al faker a sueldo Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), después de que el Tribunal Supremo solicitara poder procesarle por acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.

En un voto a mano alzada en el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), la Eurocámara ha aceptado el suplicatorio remitido en mayo de 2025 por el Tribunal Supremo, en el que pide investigar y enjuiciar a Alvise Pérez como presunto autor de un delito de acoso o de stalking, delito de provocación, delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales.

Esta decisión del pleno se produce una semana después de que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propusiera retirar la inmunidad al eurodiputado argumentando que los delitos por los que el Supremo quiere investigarle «no constituyen una opinión expresada o un voto emitido» en el ejercicio de sus funciones.

Según la argumentación, considerando que el objetivo de la inmunidad parlamentaria «consiste en proteger al Parlamento Europeo y a sus diputados» frente a los procedimientos judiciales relacionados con sus actividades desempeñadas como eurodiputados, esta investigación por presuntos delitos de odio no vulnera sus «privilegios y las inmunidades».

Tras confirmarse el voto favorable a levantar la inmunidad al líder de Se Acabó la Fiesta, la causa que el Tribunal Supremo mantiene contra el faker Alvise por presuntos delitos de odio y discriminación contra Susana Gisbert podrá continuar con su declaración ante el alto tribunal.

Cinco causas abiertas en el Supremo

Además de la causa por acoso en redes sociales a Susana Gisbert, el Alto Tribunal tiene otras cuatro causas abiertas contra Alvise Pérez, entre ellas una por presuntos delitos electorales y de financiación ilegal de su partido, por la que también se ha remitido un suplicatorio al Parlamento Europeo.

En esta causa, el Supremo investiga los 100.000 euros que recibió Pérez del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain, de cara a las elecciones europeas de 2024. De recibir la luz verde de la Eurocámara, el Supremo también podría investigar al eurodiputado por este asunto.

Alvise cuenta con otra causa abierta, por la difusión de una PCR falsa de Salvador Illa, ex ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con su partido, SALF, a dichas elecciones y posteriormente rompieron con la formación.

La quinta y última causa que el Tribunal Supremo mantiene contra Alvise Pérez fue abierta el pasado 19 de marzo a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.