El PSOE pagó 18.000 € a una periodista de ‘Crónica Libre’ por los audios de los prostíbulos del suegro de Sánchez

El auto del juez Santiago Pedraz desvela que las cloacas del PSOE pagaron 18.125 euros al medio Crónica Libre, para adquirir audios comprometedores sobre las saunas del suegro del presidente que estaban en posesión de su entonces directora, Patricia López. Un pago que se camuflaba como «campaña publicitaria» pero que formaba parte de la estrategia criminal para controlar información sensible que podría utilizarse como instrumento de chantaje o neutralización.

Según la documentación de la UCO que forma parte del sumario, Patricia Espinar reconoció en su declaración testifical haber emitido una factura por importe de 18.125,50 euros al PSOE a través de la empresa IKI GROUP COMMUNICATIONS SL. En el concepto aparecía textualmente: «Campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024», con fechas del 24 de mayo al 7 de junio de 2024.

Sin embargo, la realidad era muy distinta: el PSOE estaba comprando audios sobre las saunas del suegro de Sánchez que manejaba Patricia López, directora de Crónica Libre ya fallecida y amiga íntima de Leire Díez.

El auto de Pedraz documenta cómo Santos Cerdán, en su calidad de secretario de Organización del PSOE, «habría dado la orden para canalizar ese dinero» a través del entonces director de Comunicación del partido, Ion Antolín. La operación se diseñó aprovechando la coincidencia con las elecciones para camuflar la compra como publicidad electoral legítima.

El magistrado reproduce un mensaje enviado presuntamente por Antolín a Patricia López donde le comunicaba: «La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K». Una comunicación que demuestra cómo se institucionalizaron estos pagos fraudulentos para adquirir material comprometedor desde la estructura oficial del partido.

Según el auto judicial, Patricia López manejaba específicamente audios sobre el suegro de Pedro Sánchez y las saunas del negocio familiar, material que resultaba estratégicamente peligroso para la imagen presidencial. La compra de estos audios por parte del PSOE formaba parte de una estrategia más amplia para neutralizar información comprometedora que pudiera utilizarse contra el presidente o su familia.

El medio de las cloacas del PSOE

El juez establece que Crónica Libre, constituido en abril de 2022 bajo la dirección de López, tenía un papel «preponderante» en la red de operaciones desarrollada por Leire Díez, Pérez Dolset y la propia López, pero en este caso actuando como vendedora de información sensible al propio partido que pretendía protegerse.

Entre las anotaciones intervenidas a Leire Díez por la Guardia Civil, el magistrado encontró referencias a operaciones diseñadas para «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial». La compra de los audios del suegro de Sánchez encaja en esta estrategia: adquirir material comprometedor para evitar que fuera utilizado contra el presidente.

Pedraz concluye que Santos Cerdán había puesto «a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido», una estructura que «desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada». En el caso de los audios del suegro de Sánchez, el PSOE actuaba como comprador de su propio silencio, utilizando fondos partidarios para adquirir material que podría haber sido devastador para la imagen presidencial.

Las declaraciones de Santos Cerdán como testigo el pasado mes de febrero ante el juez Arturo Zamarriego asegurando que «desde el PSOE no hicieron ningún pago a Díez por la información que facilitó al partido» y que la información sobre las saunas del suegro de Sánchez «no era nueva», se ve desmontada por el auto de Pedraz documenta precisamente lo contrario: un pago de 18.125 euros a través de Crónica Libre para adquirir esos mismos audios. La insistencia de Cerdán en que Antonio Hernando le dijo que «esa información ya la conocían, que la tenían y que no había nada nuevo» contrasta con la urgencia del PSOE por comprar el material a través de facturas falsas camufladas como «campaña electoral».