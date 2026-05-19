El PP deja la moción de censura que le exige Vox en manos de los socios de Sánchez: «No sé hasta cuándo van a tragar»

Tras la imputación del expresidente Zapatero, Ester Muñoz ha dejado la moción de censura que le exige Vox en manos de los socios de Sánchez: “No sé hasta cuándo van a tragar», se ha preguntado la portavoz en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

«Están sosteniendo un Gobierno con dos secretarios de organización del PSOE imputados, el hermano del presidente, su mujer y ahora también al líder espiritual del partido y maestro de Sánchez, ¿hasta cuándo?», ha resumido Muñoz.

Vox ha exigido a los populares registrar una moción de censura contra el Gobierno de coalición para que «todos los diputados se retraten». Abascal ha descartado que sea «un hecho aislado», sino «una nueva demostración de que el presidente es el número uno de todas las tramas de corrupción», ha escrito en X.

Sobre la posibilidad de tener algún contacto con el resto de grupos que están sustentando al Gobierno, Muñoz se ha limitado a admitir que «en un país sano democráticamente no sería posible ninguna moción de censura, simplemente, Sánchez saldría hoy y disolvería las Cortes».

Sin embargo, la popular cree que, como el presidente «no tiene ningún interés en convocar elecciones, seguiremos así». Es decir, «sin leyes importantes para aprobar, sin mejorar la vida de los españoles, sin solucionarles los problemas», ha argumentado, porque «la única prioridad es Sánchez y que se mantenga en el poder».

Con respecto a la imputación de Zapatero, creen que el hecho delictivo no se podría haber llevado a cabo «sin el concurso del Gobierno de España». La portavoz popular ha señalado que «desde el PP siempre se dijo que el rescate de Plus Ultra era una decisión incomprensible en términos técnicos y políticos». Ha explicado que lo que estaría investigando la justicia es que el Gobierno dio el visto bueno a «utilizar dinero de todos los españoles para rescatar a una aerolínea sin apenas vuelos y que ese dinero acabara en la familia de Zapatero”.

También ha querido dejar claro que «el PP cree en la justicia y en la presunción de inocencia», pero que «la Audiencia Nacional no hubiera imputado a un expresidente del Gobierno si no tuviera indicios sólidos de los delitos».

Muñoz: «Otra vez el ciclo del delito»

Muñoz ha criticado la reacción de los socialistas y del Gobierno, ha asegurado que «un partido que creyera en el Estado de Derecho hoy saldría aquí, ante ustedes, y les diría que confían en la justicia y que esperan que se llegue hasta el final».

Sin embargo, cree que «lo que estamos viviendo hoy es, una vez más, el ciclo del delito». «Primero dicen que es mentira, acusan a los medios de comunicación. Cuando acaban un juzgado y empiezan las imputaciones, acusan a los jueces de lawfare, cómo están diciendo que en este país se investiga prospectivamente a las personas solo por ser de una ideología. Y acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán», ha zanjado la portavoz.

El PNV pide «cautela»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que «están yendo» a por el PSOE con la imputación del expresidente. «Es un activo electoral, todo el mundo lo sabe y, como dijo aquel, quien pueda hacer que haga», ha dicho asegurado. Preguntado por si el apoyo de los socios al Gobierno está en juego tras la imputación de Zapatero, Rufián ha manifestado que, entre «Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez» o «casi todo el mundo», se decanta por lo segundo.

Mientras, la portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, ha pedido «cautela ante la gravedad de las acusaciones». Vaquero ha declarado que quedan a la espera de lo que den de sí las investigaciones y el proceso de instrucción que, ha matizado, está en una fase inicial.

Asimismo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha considerado que «no ha cambiado nada» para alterar su apoyo al Gobierno, «que a veces es total y a veces no lo es», y ha llamado a la prudencia para no lanzar «valoraciones precipitadas» sin contar con una base suficiente.