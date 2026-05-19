Muere en un accidente de tráfico en Mallorca Wilhelm Bergfors, heredero de una poderosa cadena sueca de hamburgueserías

El joven empresario sueco Wilhelm Bergfors, de 26 años y miembro de una de las familias más influyentes del sector de la restauración rápida en Suecia, falleció el pasado viernes en el hospital de Son Espases, en Palma, después de permanecer más de un mes ingresado en estado crítico a consecuencia de un violento accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Valldemossa.

El siniestro tuvo lugar el pasado 19 de abril, alrededor de las 19:10 horas, en el kilómetro 15,4 de la carretera Ma-1110, una vía muy transitada que conecta Palma con el municipio de Valldemossa. Bergfors viajaba acompañado por dos amigos, también de nacionalidad sueca, a bordo de un Porsche 356 B clásico fabricado en la década de los años sesenta, un vehículo histórico de gran valor y potencia.

Según relataron varios testigos presenciales a la Guardia Civil de Tráfico, el deportivo circulaba a una velocidad elevada y había realizado diversos adelantamientos peligrosos minutos antes del accidente. Las mismas fuentes indicaron que, en una de esas maniobras, el conductor habría invadido parcialmente el carril contrario y se encontró de frente con otro vehículo que circulaba correctamente en sentido opuesto.

En un intento desesperado por evitar una colisión frontal, el conductor realizó un brusco giro de volante, perdió el control del coche y terminó saliéndose de la carretera. El Porsche impactó violentamente contra un muro de piedra situado junto a la vía, quedando prácticamente destrozado por la fuerza del golpe.

El aviso del accidente movilizó rápidamente a efectivos del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU-061), que desplazó varias ambulancias de soporte vital avanzado hasta el lugar del siniestro. Los equipos sanitarios encontraron a los tres ocupantes con heridas de diversa consideración y tuvieron que actuar con rapidez para estabilizarlos antes de su traslado hospitalario.

Wilhelm Bergfors fue evacuado en estado crítico al hospital universitario de Son Espases, donde ingresó de inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a los esfuerzos médicos y a permanecer varias semanas luchando por su vida, el joven empresario acabó falleciendo a consecuencia de las complicaciones derivadas del accidente.

Sus dos acompañantes, un hombre de 26 años y una mujer de 25, fueron trasladados a la clínica Juaneda. La joven sufrió lesiones graves, mientras que el otro ocupante presentó heridas de menor consideración y evolucionó favorablemente en los días posteriores.

Hasta el lugar del accidente también se desplazaron agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y efectivos de los Bomberos de Mallorca, concretamente del parque de Sóller, quienes participaron en las labores de rescate y aseguraron la zona durante varias horas.

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a una posible conducción imprudente y a una pérdida de control derivada de las maniobras realizadas instantes antes del choque. Los investigadores continúan analizando testimonios y pruebas recogidas en la carretera para determinar con precisión la secuencia de los hechos.

La muerte de Wilhelm Bergfors ha causado una profunda conmoción tanto en Suecia como en Mallorca. El joven pertenecía a una conocida familia vinculada al negocio de las hamburgueserías y formaba parte de la nueva generación llamada a continuar con el legado empresarial familiar. Su fallecimiento ha generado numerosas reacciones en redes sociales y mensajes de condolencia por parte de amigos, allegados y empresarios del sector.

El trágico accidente en Mallorca vuelve a poner el foco sobre los peligros de la velocidad y las maniobras arriesgadas en carreteras secundarias, especialmente en tramos sinuosos como los de la Serra de Tramuntana, donde cada año se registran numerosos incidentes de tráfico relacionados con excesos de velocidad y pérdidas de control.