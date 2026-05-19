Un empresario de la construcción de Mallorca deja sin casa a una pareja tras estafarles con altos pagos por adelantado

Un empresario de la construcción se enfrenta a seis años de cárcel al estar acusado de estafar a una pareja que quería construir una vivienda en el municipio de Esporles, Mallorca. El procesado se quedó con 67.000 euros que las víctimas pagaron por adelantado para finalmente dejar la obra completamente abandonada.

Según el escrito de acusación, el procesado actuaba como administrador y representante legal de una empresa constructora. Para ganarse la confianza de sus clientes, la entidad se presentaba públicamente como una compañía con amplia experiencia en el sector, dotada de una sólida estructura societaria con suficientes medios humanos y materiales, un domicilio social en un amplio local abierto al público y una activa presencia en redes sociales.

Con el objetivo de obtener un beneficio económico, el acusado contactó en 2021 con una pareja que había adquirido un solar en la localidad de Esporles con la intención de construir una vivienda familiar.

El 29 de enero de 2021, ambas partes formalizaron un contrato de obra con suministro de materiales por un importe total de 271.991 euros. Como condición para iniciar el proyecto, el empresario exigió a los clientes un primer pago anticipado del 20%. Los perjudicados accedieron y abonaron 59.800 euros mediante transferencia bancaria.

Sin embargo, los trabajos apenas comenzaron. El acusado se limitó a realizar una primera fase de excavación, para la cual subcontrató a una tercera empresa a la que finalmente no pagó por sus servicios. A pesar de que la obra no registraba avances, el procesado reclamó un nuevo desembolso de 7.600 euros, que la pareja también llegó a efectuar.

Finalmente, el empresario solo ordenó la ejecución de una mera tarea puntual que tampoco fue abonada, dejando la vivienda sin construir en los términos acordados. En total, los perjudicados desembolsaron 67.400 euros, una cantidad que ahora reclaman junto a la correspondiente indemnización por los perjuicios sufridos.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal califica los actos como un delito de estafa y solicita para el constructor un total de seis años de prisión, una devolución íntegra del dinero percibido (67.400 euros) y otros 100.000 euros de indemnización en concepto de daño moral para los afectados.

El juicio arrancará este martes a partir de las 09:30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.