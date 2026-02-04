El sector de la construcción se desploma en España pero sigue al alza en Baleares en obras e inversión

Baleares fue la tercera comunidad autónoma, por detrás de Barcelona y Madrid, con mayor concentración de obras de construcción, con un total de 2.406 obras y una inversión de 2.229 millones de euros.

Así se desprende del estudio Evolución y análisis del sector de la construcción 2025 elaborado por DoubleTrade que gestiona la mayor base de datos de la construcción de España y Francia, tanto de edificación como de obra civil, obras privadas y públicas, en cualquier fase de ejecución.

El citado informe señala que en el conjunto del país el sector de la construcción se desploma en 2025 con un descenso tanto en el volumen de obras como en el presupuesto total invertido, en comparación con el año anterior.

A lo largo del año se han ejecutado 47.952 obras, lo que supone una caída del 4,2% respecto a 2024, mientras que la inversión total ha alcanzado los 76.879 millones de euros, un 16,4% menos que el año anterior.

El análisis territorial muestra que la mayor concentración de obras se da nuevamente en la provincia de Barcelona, con 4.334 proyectos y un presupuesto de 7.482 millones de euros, seguida de Madrid, que registra 3.003 obras valoradas en 6.905 millones de euros.

En tercera posición se sitúa Baleares, con 2.406 obras y una inversión de 2.229 millones de euros, y también destacan otras zonas del arco mediterráneo y algunos puntos del norte peninsular, como Valencia (2.137 obras por 4.492 millones de euros), Málaga (1.590 obras por 2.649 millones de euros) o A Coruña (1.599 obras por 939 millones de euros).

Pero las perspectivas de cara al medio plazo en el caso de las Islas, no son tan optimistas, en especial en materia de vivienda, si tenemos en cuenta por ejemplo que el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca visó 2.139 nuevas viviendas en la isla durante 2025, prácticamente las mismas que visó en 2024 y continúa por debajo de las cifras registradas entre 2019 y 2022.

No obstante las obras de reforma en edificios si que aumentaron respecto a a 2024: un 19’2%. En total se visaron 3.100 intervenciones de reforma, la cifra más alta de los últimos años. Este aumento es debido, en buena parte, a que en 2025 acabó el periodo para la solicitud de ayudas europeas Next Generation para rehabilitación energética de viviendas y edificios.