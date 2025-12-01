Plan de choque de Prohens: invertirá 228 millones en la construcción de más de 1.000 viviendas públicas

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), toma la iniciativa en materia de vivienda pública, que se suma a otras medidas puestas en marcha para resolver el grave problema de la emergencia habitacional en Baleares. Ha presentado un plan de choque a sólo un día de que su conseller del ramo, José Luis Mateo, comparezca en el Parlament para explicar su política en este asunto.

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) comenzará la construcción de más de 1.000 viviendas públicas en 2026. Se trata del 90% de un total de 1.213 viviendas públicas que el Govern prevé construir y que se enmarcan en el Plan de Choque de Viviendas Públicas. Prohens ha destacado que este plan supondrá la mayor construcción de vivienda pública de la historia de las Islas, con una inversión de 228 millones de euros.

Las promociones, en las que para acceder se deberán acreditar como mínimo cinco años de residencia en Baleares, prevén 613 viviendas en Mallorca, 248 en Menorca, 292 en Ibiza y 60 en Formentera.

Según ha detallado Prohens, los proyectos se podrán declarar inversión de interés autonómico, lo que permitirá reducir en dos años la tramitación habitual. De esta forma, el 90% comenzará a construirse en 2026 y el 20% restante, en 2027.

Este plan de choque se suma a otras medidas ya en marcha como el Alquiler seguro, las bonificaciones a los jóvenes y la salida al mercado de suelo municipal en áreas de transición.

Al acto de presentación del plan, que se ha realizado en el espacio Ibavi, han asistido también el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, y el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela. También han estado presentes alcaldes de diferentes municipios y representantes de colegios profesionales, de empresarios y de entidades sociales.