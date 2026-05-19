Vecinos estallan en Palma: una empresa de alquiler de motos convierte la calle en su parking privado

La paciencia de los vecinos de la calle 31 de Diciembre de Palma ha llegado al límite. Residentes de la zona denuncian desde hace meses la ocupación «indiscriminada» de plazas de aparcamiento público por parte de una empresa privada de alquiler de motocicletas ubicada en el número 32 de esta céntrica vía de la ciudad.

Según explican los afectados, el cliente contrata la motocicleta a través de internet, realiza el pago online y posteriormente recibe un código que le permite abrir un casillero instalado en el local, donde encuentra la llave del vehículo. La motocicleta, mientras tanto, permanece estacionada en plena vía pública, lista para ser recogida por el usuario.

El problema, denuncian los vecinos, llega especialmente durante los fines de semana. «Los sábados y domingos hemos llegado a contar hasta 14 motocicletas ocupando plazas de aparcamiento frente al local y en calles cercanas», explica una residente de la zona, que asegura que la situación se ha vuelto «insostenible».

Los clientes, tras finalizar el alquiler, simplemente vuelven a estacionar la motocicleta frente al establecimiento y depositan las llaves a través de un agujero habilitado en la barrera de la fachada del local. Un sistema que, aunque cómodo para los usuarios, está generando un profundo malestar entre quienes viven en el barrio.

«Nosotros pagamos impuestos y muchas veces damos vueltas durante media hora para encontrar sitio, mientras un negocio privado utiliza la calle como si fuera su parking particular», lamenta otro vecino. Muchos residentes consideran que la empresa está aprovechando el espacio público para desarrollar su actividad económica sin asumir los costes de disponer de un aparcamiento privado.

La indignación ha ido creciendo hasta el punto de que algunos afectados han decidido contactar con OKBALEARES para exponer la situación. Según relatan los propios vecinos, agentes de la Policía Local de Palma consultados habrían reconocido que la situación presenta similitudes con la prohibición que tienen los talleres mecánicos de utilizar la vía pública para estacionar de forma continuada vehículos vinculados a su actividad empresarial.

«Nos dijeron que, igual que un taller no puede llenar la calle con coches pendientes de reparar, tampoco sería lógico que una empresa privada convierta plazas públicas en una extensión permanente de su negocio», asegura uno de los residentes afectados.

Los vecinos también denuncian que la acumulación de motocicletas no solo dificulta el aparcamiento, sino que además altera la convivencia en una zona ya muy tensionada por el tráfico y la falta de plazas. «Cada vez hay más negocios turísticos y menos espacio para quienes vivimos aquí todo el año», critican.

La situación ha reabierto el debate sobre el uso del espacio público en Palma por parte de empresas vinculadas al turismo y la movilidad compartida. Algunos residentes reclaman al consistorio una regulación específica que limite este tipo de actividades en determinadas zonas residenciales o que obligue a las empresas a disponer de plazas privadas para estacionar sus vehículos.

Mientras tanto, el malestar continúa creciendo entre los vecinos de la calle 31 de Diciembre, que exigen una solución inmediata antes de que la situación vaya a más con la llegada de la temporada turística en Mallorca. «Entendemos que haya negocios y turismo, pero no a costa de que los residentes no podamos ni aparcar delante de nuestra casa», concluyen.