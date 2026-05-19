Escándalo en Magaluf: un británico deja noqueado a su padre en plena calle y se va a comer rollitos de primavera como si nada

Tarde de auténtico horror y escenas de máxima tensión en Magaluf, en el municipio de Calvià, donde decenas de turistas y vecinos quedaron completamente atónitos tras presenciar una brutal pelea familiar protagonizada por un padre y su hijo británicos en plena calle.

Los hechos ocurrieron frente al conocido restaurante chino del paseo Mar de Calvià, en una de las zonas más concurridas y transitadas de la zona turística. Lo que comenzó como una fuerte discusión verbal entre ambos acabó convirtiéndose en una violenta agresión que sembró el pánico entre los presentes.

Según relataron varios testigos, los gritos comenzaron a elevarse de tono hasta que, de repente, el hijo —un hombre de gran corpulencia y aspecto imponente— perdió completamente el control. En un movimiento inesperado, empujó violentamente a su propio padre, que cayó de espaldas contra el suelo ante la mirada horrorizada de turistas, camareros y familias que se encontraban en las terrazas cercanas.

Pero la escena no terminó ahí. Lejos de detenerse, el joven continuó golpeando salvajemente al hombre mientras este intentaba protegerse en el suelo. Testigos aseguran que incluso llegó a propinarle una fuerte patada cuando ya estaba indefenso y sin capacidad de reaccionar. El padre quedó tendido sobre el pavimento, aparentemente noqueado, con visibles heridas y sangrando, mientras el paseo marítimo se llenaba de gritos y rostros de incredulidad.

La escena fue descrita por algunos presentes como «surrealista» y «propia de una película». Muchos no podían creer lo que estaban viendo: un hijo golpeando brutalmente a su padre en plena vía pública y delante de toda su familia.

La madre y la hermana del agresor, que también se encontraban en el lugar, intentaron desesperadamente separar a ambos y frenar la pelea, pero sus esfuerzos resultaron completamente inútiles. Entre lágrimas y gritos, trataron de calmar la situación mientras varios turistas sacaban sus teléfonos móviles para grabar el violento episodio.

Lo más impactante llegó después. Tras dejar a su padre tirado en el suelo, herido y prácticamente inconsciente, el joven británico actuó con una frialdad que dejó helados a los testigos: se dio media vuelta y entró tranquilamente en el restaurante para continuar la tarde y sentarse a comer como si nada hubiera ocurrido.

Minutos más tarde, varias patrullas policiales llegaron rápidamente al lugar tras recibir avisos de numerosos testigos alarmados por la brutal agresión en Magaluf. Los agentes localizaron al presunto agresor dentro del restaurante y procedieron a detenerlo ante la sorpresa de los clientes.

En ese momento se vivieron nuevas escenas de tensión. La madre del detenido intentó impedir el arresto asegurando a los policías que «eran familia» y que nadie pensaba presentar denuncia contra el joven. Sin embargo, los agentes decidieron actuar igualmente debido a la gravedad de los hechos y a las lesiones visibles que presentaba el padre.

Finalmente, el joven fue introducido en el coche patrulla y trasladado a dependencias policiales mientras numerosos curiosos seguían observando la escena con estupor. El incidente ha vuelto a poner el foco sobre los altercados violentos en Magaluf que se producen durante la temporada turística, una zona que cada verano atrae a miles de visitantes y que, en ocasiones, se convierte en escenario de episodios de gran tensión y violencia.