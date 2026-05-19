Acuerdo entre Govern y sector comercial para proteger el modelo territorial de Baleares

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO) ha valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado durante la tramitación parlamentaria de las enmiendas vinculadas a la simplificación administrativa en materia comercial y urbanística, destacando especialmente el clima de diálogo institucional que ha permitido introducir modificaciones y alcanzar una solución consensuada entre las diferentes partes implicadas.

La organización empresarial ha explicado que, a lo largo de las distintas reuniones mantenidas tanto con los grupos parlamentarios como con representantes del Govern balear, trasladó diversas consideraciones técnicas respecto a algunas de las propuestas inicialmente planteadas. Entre ellas, AFEDECO expresó sus dudas sobre la posibilidad de eliminar el informe medioambiental en determinados procedimientos administrativos relacionados con el desarrollo urbanístico y comercial.

Aunque desde algunos sectores esta medida se planteaba como una herramienta orientada a agilizar los trámites burocráticos y reducir tiempos administrativos, la federación defendió la necesidad de preservar las garantías recogidas en la normativa territorial vigente. En particular, insistió en la importancia de mantener intactos los mecanismos de protección contemplados en los planes directores sectoriales y, especialmente, en el Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA), al considerar que forman parte esencial del equilibrio territorial, comercial y medioambiental de las islas.

Desde AFEDECO consideran que el mantenimiento de estos instrumentos resulta fundamental para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible del modelo comercial balear, evitando desequilibrios que puedan afectar tanto al tejido económico local como al entorno urbano y natural del archipiélago.

En este contexto, la patronal ha celebrado que finalmente se haya optado por una fórmula transaccionada entre Partido Popular y VOX, una solución que, según apuntan, permite avanzar en determinadas medidas de simplificación administrativa sin alterar las garantías ni los mecanismos de protección previstos en la legislación territorial y comercial actualmente vigente.

La organización también ha querido poner en valor la actitud mantenida durante todo el proceso por parte del conseller de Empresa, Empleo y Energía del Govern balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, destacando que en todo momento se mantuvieron abiertos los canales de interlocución con el sector empresarial y se atendieron las consideraciones técnicas trasladadas por las organizaciones representativas del comercio.

Según AFEDECO, el acuerdo alcanzado aporta «seguridad jurídica y estabilidad» al sector comercial balear, en un momento en el que las empresas demandan marcos regulatorios claros que permitan planificar inversiones y proyectos con garantías. Asimismo, consideran que este entendimiento institucional demuestra que es posible compatibilizar la agilización de determinados procedimientos urbanísticos y administrativos con la preservación del modelo territorial y comercial de Baleares.

La federación ha reiterado además su respaldo a todas aquellas iniciativas dirigidas a evitar duplicidades administrativas y simplificar procedimientos que ya hayan sido evaluados previamente por la administración, siempre que dichas medidas no impliquen una reducción de las garantías vinculadas a aspectos clave como la sostenibilidad territorial, la movilidad, el impacto ambiental o las externalidades comerciales.

AFEDECO concluye reafirmando su compromiso con un modelo comercial equilibrado, competitivo y sostenible, basado en la planificación territorial, la seguridad jurídica y la colaboración permanente entre administraciones públicas y sector privado. La entidad considera que el consenso alcanzado en esta negociación representa un ejemplo de diálogo institucional y cooperación entre los agentes económicos y políticos para avanzar hacia una regulación más eficiente sin renunciar a los principios de sostenibilidad y cohesión territorial que definen el modelo balear.