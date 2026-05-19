Botefón de Ancelotti al Barça: su delantero soñado se queda fuera del Mundial

El Barça ya ha puesto en marcha la búsqueda del nuevo Robert Lewandowski. La salida del delantero polaco ha abierto la puerta para que Joan Laporta salga al mercado en busca de un nueve de futuro, de garantías y que ilusione. Uno de los grandes favoritos en la lista acaba de ser rechazado por su selección para este Mundial, Joao Pedro. Una noticia que, aunque supone un fiasco para el carioca, supone en segundo plano una forma de acelerar la operación para que aterrice al Barcelona.

Empezó siendo todo un descubrimiento en el pasado Mundial de Clubes, campeón del Chelsea y justificando los casi 64 millones de euros que habían pagado al Brighton por él. Ni sus 20 goles esta temporada han servido para que Carlo Ancelotti le acabase llamando. El fiasco de temporada del conjunto londinense, que no jugará en Europa casi con total seguridad la próxima temporada tras perder la final de la FA Cup contra el Manchester City, hace que su candidatura perdiese fuerza.

Había sumado ocho partidos esta temporada con Brasil, pero finalmente el italiano ha optado por llevarse a Neymar. Un fracaso para Joao Pedro, que a sus 24 años se queda sin su primer sueño de jugar el Mundial. «Sentimos mucho lo de Joao Pedro, porque por la temporada que hizo en Europa, merecía estar en esta lista. Con todo el respeto, elegimos a otro jugador. Sentimos mucho lo de Joao Pedro, como lo sentimos por todos los demás», confesó en rueda de prensa.

Joao Pedro, una opción real del Barça

Con la salida de Lewandowski, su alto salario permite asumir una operación con la ficha que ostentaba en Barcelona. En el club quieren un cambio generacional y, hasta que no se sepa cuáles son las directrices de Xabi Alonso, el brasileño esperará para presionar una hipotética salida de Londres si el tolosarra no le quiere en el Chelsea.

Otros como Julián Álvarez también están en la lista, pero esta salida en el Atlético se antoja mucho más complicada y millonaria. Joao Pedro es una opción real y tendrá las próximas semanas para acelerar una respuesta. Ante el bofetón de Ancelotti con Brasil, el delantero podría dar pasos más rápidos para vestir de azulgrana.