El Manchester City gana la FA Cup al Chelsea gracias al golazo de Semenyo

El Manchester City se proclamó campeón de la FA Cup después de vencer por la mínima al Chelsea (1-0) gracias a un golazo de Semenyo en la segunda parte para evitar un fracaso estrepitoso de Pep Guardiola. La octava en el palmarés del club después de tres años sin conquistar el título. Un respiro para el técnico catalán después de un partido muy parejo que se resolvió con un chispazo del ghanés.

El City reinó en Wembley, pero no lo tuvo fácil desde el principio. El guion de Guardiola era claro: monopolizar la posesión —llegó a manejar un 77% del balón en el arranque— mientras el Chelsea esperaba su oportunidad para salir al contragolpe y apretar arriba. Los londinenses resistían bien atrás, con un Cucurella sorprendentemente adelantado al extremo y mucha actividad defensiva de Colwill y Fofana.

La primera ocasión fue del conjunto skyblue. Marmoush rozó el gol tras un rechace dentro del área y poco después Rodri obligó a intervenir a la zaga blue con un cabezazo peligroso. Un ataque constante, con Doku desequilibrando en banda izquierda, con Semenyo ya merodeando cada balón que recibía dentro del área. Pero el Chelsea no vivió a su merced. Malo Gusto puso un centro peligrosísimo al segundo palo que obligó a Matheus Nunes a salvar bajo presión cuando Cucurella ya esperaba para empujarla. Joao Pedro dispuso de otra acción clarísima, pero resbaló justo cuando tenía a Enzo Fernández completamente solo.

En el minuto 27, la final parecía romperse con el gol de Haaland, pero el gol fue anulado para seguir su maldición en finales. Antes del descanso, todavía tuvo otra clarísima el delantero noruego, pero Robert Sánchez sostuvo a los blues con una gran parada. El meta español fue, durante muchos minutos, el gran motivo por el que el Chelsea seguía vivo.

Semenyo puso la corona al Manchester City en Wembley

Tras el descanso, Guardiola quiso hacer cambios en el partido dando entrada a Cherki. El City ganó más dinamismo arriba, aunque el Chelsea salió mejor en la segunda mitad. Los de Londres apretaron con intensidad y rozaron el gol en varias ocasiones. Rodri salvó prácticamente bajo palos tras un error de Trafford y Enzo Fernández mandó por encima del larguero una oportunidad clarísima cuando el partido empezaba a inclinarse hacia los blues.

Pero el City nunca perdona demasiadas veces. En el minuto 72 apareció Semenyo para inventarse la jugada decisiva de la final: un espectacular taconazo al primer palo que sorprendió a Robert Sánchez y silenció a la afición blue en Wembley. Un auténtico golazo para romper una final cerradísima.

A partir de ahí, el Chelsea se lanzó arriba con más corazón que claridad en busca del gol que forzase la prórroga. Pedro Neto y Delap entraron para buscar el empate, mientras el City intentaba dormir el partido con posesiones largas y oficio. Aun así, los de Guardiola pudieron sentenciar y dar ese gol de la tranquilidad: Matheus Nunes estrelló un balón en el palo y Robert Sánchez volvió a evitar el segundo con un paradón espectacular a Cherki.

Los últimos minutos fueron una mezcla de nervios, faltas y resistencia. El Chelsea terminó encerrando al City, aunque sin precisión. Delap tuvo el empate de cabeza en el descuento, pero su remate se marchó muy desviado. El Manchester City levantó una nueva FA Cup para alivio de un Guardiola que estaba en la cuerda floja. Otro título más en su palmarés…y aún vivo en la Premier, en la que pretende pelear hasta el final.