Guardiola vuelve a patalear temiendo otro fracaso del City: «Nunca he confiado en el VAR»

Pep Guardiola vuelve a criticar a los árbitros cuando su temporada con el Manchester City está al borde de otro fracaso. Después de que le saliese mal su apoyo al West Ham para quitarle puntos al Arsenal, la victoria de los de Mikel Arteta dejó aún más en una hipótesis rocambolesca la posibilidad de que la Premier no se gane en Londres. Este miércoles los cityzens necesitan ganar sí o sí al Crystal Palace para apretar el liderato, pero el entrenador caralán continúa su obsesión con el arbitraje y un mal uso del VAR.

Todo viene a raíz de la polémica del último partido del Arsenal. Marcó el West Ham en el tiempo de descuento, que significaba el empate, pero el gol no subió al marcador después de que el VAR decretase falta previa a David Raya. Una decisión con la que no estuvo nada de acuerdo Guardiola en la rueda de prensa de este martes: «Hemos perdido dos finales de la FA Cup porque los árbitros no hicieron bien su trabajo, incluido el VAR. Cuando estas cosas suceden,, es porque tenemos que mejorar nosotros, no los árbitros. Nunca confié en el VAR desde que llegué hace mucho tiempo», añadió Guardiola.

Guardiola hace referencia a la final de la FA Cup en 2024, donde el City protestó un penalti no pitado a Haaland, y a la de 2024 por una expulsión no pitada al portero rival por tocar el balón con la mano fuera del área. En caso de ganar al Crystal Palace, el City se pondría a dos puntos a falta de seis puntos por jugarse el Arsenal.

Al borde de otro desastre deportivo sin Champions ni Premier, Pep Guardiola insistió en que deben haber cambios en el arbitraje: «Deben hacerlo mejor. Si quieren estar ahí, deben hacerlo mejor porque tendrán que culparse a sí mismos. Lo importante ahora es ganar al Crystal, luego veremos qué pasa cuando lleguemos al siguiente partido. He aprendido que, cuando uno pierde la concentración, juega uno con fuego», zanjó.