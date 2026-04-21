Se desvela el secreto mejor guardado por Guardiola: en casa nadie le llama Pep

Pep Guardiola siempre ha sido un fiel defensor del catalanismo y de todo lo que deriva. A pesar de llevar más de una década en Inglaterra, el entrenador del Manchester City siempre ha recordado con cariño su tierra y el uso del catalán allá por donde va. Sin embargo, desde su familia han desvelado uno de sus secretos mejor guardados sobre el nombre que usan para llamarle en casa.

Lo ha hecho su padre, Valentí Guardiola, recordando anécdotas de Pep cuando era joven: «Aquí en casa siempre le llamamos José. Nada de Pep. Un día le dijo a su madre ‘Aquí en casa soy José’», confesó. También admitió sentirse muy orgulloso de lo que ha logrado su hijo en el mundo del fútbol, tanto como jugador como entrenador: «Mis hijos tienen buen corazón. Les dimos buena educación y les enseñamos que todo se consigue con esfuerzo y trabajo. También le introdujimos en la religión».

Cuando era solo un niño, Pep Guardiola hacía alguna gamberrada en casa: «Pintaba con cinco años las paredes de la plaza del ayuntamiento con rotuladores. Le di un cubo y un cepillo para que lo limpiase», explicó Valentí. Ahora, el técnico catalán está en plena pelea con ganar la Premier. Venció al Arsenal el pasado fin de semana y recuperó la ilusión de pelear el título. Sin embargo, dicha ambición cada año hace que apenas pueda viajar a Barcelona para ver a su familia: «Por aquí viene poco. He ido varias veces a Manchester, pero prefiero Sampedor», bromeó.

Guardiola y el FC Barcelona, una historia que estuvo cerca de nunca producirse

Valentí Guardiola también relató cómo, de forma anecdótica, su hijo hizo las pruebas para jugar en el Barcelona: «Un día estaba jugando al ajedrez con un amigo y me llevé a mi hijo. Al verlo jugar al fútbol, mi amigo me dijo ‘Le tienes que apuntar al Barça porque están poniendo anuncios en el periódico’. Y así fue como le llevé a las pruebas en mi Renault 5’», confesó.

«El primer día no tocó balón y eso le enfadó. Aún así, nos dieron el papel para volver a la siguiente prueba y ahí ya destacó». Desde aquel día, Pep Guardiola se ha convertido en una de las figuras más queridas en el Barcelona.