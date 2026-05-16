El arbitraje inglés reconoce un error a favor del City que es clave en la lucha por la Premier

La Premier League pudo haberse resuelto hace unas semanas con el Arsenal como nuevo campeón. En la recta final, a falta de dos jornadas por disputarse con el Manchester City aún peleando, la realidad es que la competición ha reconocido que recibió un arbitraje favorable que debió corregirse en uno de sus últimos partidos. Un escándalo que permite a Pep Guardiola seguir apurando sus opciones por muy remotas que sean.

Todo se remonta al pasado 4 de mayo en Hill Dickinson, partido donde el City empató 3-3 ante el Everton. Un pinchazo donde cosecharon un punto después de remontar un 3-1… pero que debió no acabar así. Como cada semana, al igual que la Liga con Tiempo de Revisión, publicó su famoso Panel de Incidentes Clave de Partidos de la Premier League (PLKMIP). Un informe donde comunicaron tres decisiones erróneas del colectivo arbitral, entre ellas la ocurrida con el Manchester de Pep.

Según reconocieron, el Everton debió haber recibido un penalti a favor cuando el resultado iba 3-2 a su favor del City. En un córner, Bernardo Silva hizo un agarrón prolongado dentro del área a Merlin Rohl. Ni el árbitro de campo ni el VAR intervinieron para señalar la acción, pero el PLKMIP fue contundente. Los cinco expertos arbitrales argumentaron que era «un agarre claro y continuado» con el balón en juego. Una corrección que pudo haberle costado tres puntos, que hubiese aún más balanza inclinada a favor del Arsenal, que ha acabado más indignado a raíz de que el arbitraje les perjudicase para ganar antes la Premier contra el City.

Una acción que hasta su entrenador, David Moyes, explotó después del partido: «Si eso no es penalti, a partir de ahora todo será un caos». Un error que, aunque es reconocido, no espanta los fantasmas en que el Arsenal se sienta perjudicado con el colectivo arbitral inglés que, por sus errores, sigue poniendo en riesgo ganar su primera Premier ante un City que sigue vivo.