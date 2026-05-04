El Manchester City tropieza contra el Everton y deja la Premier League en bandeja al Arsenal

Tropiezo mayúsculo del Manchester City contra el Everton. Y pudo ser peor. El equipo de Guardiola consiguió al final rescatar un empate de un partido en el que se puso por delante y en el que fue remontado gracias a tres goles de los toffees. Se celebraba en Londres, donde el Arsenal veía más cerca la Premier League en vísperas de jugar la semifinal de la Champions League contra el Atlético, y entonces llegaba la reacción citizen, con dos goles que les permitían empatar el partido a tres y sacar un punto. Pese a ello, el líder de la competición, el conjunto de Arteta, depende de sí mismo a falta de tres jornadas para el final.

Una horrible decisión de Marc Guéhi tiró por la borda un partido que parecía controlado para los sky blues. Un golazo de Jeremy Doku en el ocaso de la primera parte puso un 0-1 que se antojaba suficiente ante un Everton sin pegada y que se desesperaba por un fallo de Ndiaye delante de Gianluigi Donnarumma.

La parada del italiano, a media hora del final y en el mano a mano, parecía de la misma importancia que la de Stefan Ortega hace dos años contra Heung-min Son o la salvada en la línea de John Stones hace varios años contra el Liverpool. Jugadas que dan ligas. Pero este fútbol le guardó una sorpresa macabra al City en una jugada para el olvido de la institución.

En un pase buscando Thierno Barry, con el francés en claro fuera de juego, Guéhi tuvo que tomar una decisión. Podía dejar pasar la pelota y que Barry estuviera en fuera de juego o permitir que Donnarumma llegara antes. En lugar de eso, controló la pelota, dio una mala cesión al italiano y Barry le robó la cartera y marcó el 1-1. Pese a que el linier levantó la bandera, el VAR tardó poco en validar el tanto.

Comenzó la desintegración del Manchester City. Cinco minutos después, Jack O’Brien cabeceó el 2-1 y la inviable remontada de los ‘cityzens’ se apagó cuando Barry hizo su doblete al empujar un tiro mordido de Rohl. Quedaban ocho minutos por delante y los aficionados del City comenzaron a desfilar por las gradas.

Alguno se tuvo que dar la vuelta cuando Erling Haaland marcó el 3-2 tras un pase magistral de Mateo Kovacic. Y menos mal que lo hizo. En el minuto 97, en la última jugada del partido, Doku emuló su primer gol con otro disparo con curva magistral y rescató un punto que puede ser vital en la batalla por la liga. Con ese tanto, los de Guardiola evitaron que al Arsenal le valga con sumar siete puntos para ser campeón.

Pero el empate deja al City cinco puntos por detrás del Arsenal. Aunque ganen el partido que tienen pendiente contra el Crystal Palace, estarán dos por detrás de los gunners, a los que les vale ganar contra West Ham United, el ya descendido Burnley y un Crystal Palace que no se juega nada para ser campeón.