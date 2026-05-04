La intrahistoria del Arsenal en un colegio de Madrid que ya es talismán: «Quieren mucha privacidad»

El Arsenal lleva dos años consecutivos acudiendo al Colegio Valdeluz, en el Barrio del Pilar (Madrid), para realizar su sesión de activación en el día prepartido antes de medirse a Real Madrid y Atlético de Madrid. Lo hizo el año pasado el día de la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu y la semana pasada en la ida de la semifinal europea en el Metropolitano. Todo esto sucede gracias a la empresa PA Team Soccer Spain, que se dedica a la gestión deportiva integral y cuyo CEO es Alejandro Díaz de la Rosa.

OKDIARIO ha podido sentarse con el CEO de PA Team Soccer Spain, Alejandro Díaz de la Rosa, en una charla más que agradable, para conocer mucho más de cerca la gestión llevada a cabo por esta empresa para que el Arsenal pudiese entrenar en el Colegio Valdeluz antes de medirse al Atlético de Madrid la pasada semana en el Metropolitano.

A todo el mundo le sorprendió cuando el Arsenal, por segundo año consecutivo, llevaba a cabo la sesión de activación previa al partido contra el Atlético de Madrid en el pabellón de un colegio madrileño, el Valdeluz, situado en el Barrio del Pilar, enfrente de la Ciudad de los Periodistas. Pero tiene una intrahistoria que Díaz de la Rosa cuenta en este periódico.

«Hemos trabajado también con un partner que trabaja estos equipos de UEFA como Manchester United, Manchester City… Ya llevamos bastantes años ayudándoles en la logística, la operación del día de partido… todo en España. Cuando juegan aquí estos equipos. Con el Arsenal, por ejemplo, la empresa que está con ellos nos llama para solicitar un pabellón polideportivo. Y en este caso estaba el de Valdeluz disponible. Lo ven, lo analizan y si les gusta, que fue el caso, vienen y lo utilizan. Con el Manchester United, en este caso, quieren hacer un evento de leyendas por la mañana con los patrocinadores y nos piden ayuda para encontrar un campo. Y se lo buscamos. Servicios deportivos para eventos que vayan necesitando. Experiencias como la del Arsenal siempre suman un montón», explica el CEO de PA Team a este periódico.

La experiencia y gestión de PA Team con el Arsenal en Madrid

«Trabajamos con el partner que les organiza toda la logística del evento. Vuelos, hotel, traslados… Esa empresa nos dice que necesitan esto, nos piden que les echemos una mano, nos ponemos, hacemos un equipo de trabajo… el año pasado fue la primera vez que vinieron a Madrid y a partir de ahí otra vez han querido repetir este año. Y todo salió de diez», añade Alejandro, muy orgulloso del trabajo que realizan con su empresa.

Amaze DM es el partner que trabaja con el Arsenal y que confía en PA Team Soccer Spain para llevar a cabo estas gestiones en España: «Ellos quieren mucha privacidad, ese es el punto número 1. El año pasado también se dio que era Semana Santa, no había nadie en Madrid, no había colegio y era todo muy fácil para nosotros. Este año ha sido toda una logística tremenda y un reto de paralizar un colegio de 1.600 alumnos. Tuvimos que vallar todo, seguridad privada, ambulancias y un dispositivo grande para que todo se diese acorde a lo que ellos buscan. Estar a ese nivel de exigencia. Tras finalizar ellos acabaron muy contentos, nos lo transmitieron así y eso es lo más importante».

Momentos como este que dejan anécdotas para el recuerdo. «El mundo del fútbol es muy pequeño», nos señala Alejandro Díaz de la Rosa. «Salió Heinze, asistente de Arteta, y justo su hijo ha participado con nosotros en torneos. Estuvimos charlando un poco y dentro de todo esto es muy pequeño. Ellos van muy directos, entraron al polidepirtivo, entrenaron, hicieron su activación y es todo muy privado y muy hermético. Tampoco puedes mucho más. Una activación prepartido para tenerlos con su agenda del día lo más concentrados posible», señala.

«¿Volverán? No lo sabemos, ojalá. El año pasado victoria, esta vez empate. No sabemos si somos talismanes. Lo importante es que cuando venga se vuelvan a acordar y que sepan que hemos hecho buen trabajo», culmina el CEO de PA Team Soccer Spain, conocedores de que están realizando un gran trabajo.

Comunicado de PA Team sobre el Arsenal

En la mañana de hoy, miércoles 29 de abril, el Arsenal FC ha llevado a cabo su sesión de entrenamiento en Madrid como parte de la preparación del partido que disputa esta noche. El conjunto londinense se enfrenta al Atlético de Madrid en las semifinales de la UEFA Champions League, en el Riyadh Air Metropolitano. La sesión se ha desarrollado en las instalaciones del Colegio Valdeluz, en el marco de la coordinación y gestión logística llevada a cabo por PA Team Soccer Spain, garantizando un entorno óptimo de trabajo adaptado a las exigencias del fútbol profesional. Por segundo año consecutivo, el Arsenal FC ha confiado en nuestro equipo para la organización de su preparación en Madrid, consolidando una relación basada en la confianza, la profesionalidad y la atención al detalle. Desde PA Team Soccer Spain queremos agradecer al Arsenal FC y al Colegio Valdeluz la confianza depositada en nuestro trabajo, así como la excelente colaboración para el desarrollo de esta actividad.

Desde PA Team Soccer Spain queremos agradecer al Arsenal FC y al Colegio Valdeluz la confianza depositada en nuestro trabajo. Muchas gracias también a Amaze DM por confiar una vez más en PA Team para su cliente, el Arsenal FC.