Alerta de Roberto Brasero por el fenómeno que afecta a España: «Viene para quedarse»

Viene para quedarse este fenómeno que afecta a España y que acabará siendo una realidad y motivo de alerta para Roberto Brasero. Tocará estar muy pendiente de unas temperaturas que acabarán siendo los grandes protagonistas de unas jornadas en las que todo puede ser posible. En especial si lo que tenemos en mente es un destacado cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estas jornadas en las que tendremos que empezar a pensar en determinados cambios que pueden acabar de convertirse en una dura realidad.

Viene para quedarse una situación que puede ser clave y que quizás nadie, hasta ahora, ha visto llegar. Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo un riesgo para todos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar cuando estamos ante un giro radical que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. El experto en el tiempo Roberto Brasero puede acabar de darnos la previsión de un tiempo que irá más allá del fin de semana tal y como lo conocemos. Lo que puede pasar puede cambiarlo todo por momentos y sumergirnos en lo peor de esta estación del año.

Viene para quedarse este fenómeno

Llega un importante fenómeno que puede cambiarlo todo y que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Tocará saber qué es lo que nos dice un Roberto Brasero que puede acabar siendo el que nos proporcionará una previsión del tiempo que tiene sus peculiaridades y que, debemos conocer, antes que nada. Estos días en los que tocará empezar a prepararse para un giro radical en unas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estas jornadas en las que realmente podríamos empezar a descubrir un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en un día en el que cada elemento cuenta. La situación del tiempo no podría complicarse más, si tenemos en cuenta que llega un verano antes de lo esperado.

Son tiempos de aprovechar cada uno de los pasos que vamos a dar y que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué podría pasar en estas próximas horas en las que la inestabilidad se irá convirtiendo en una dura realidad.

Roberto Brasero lanza una alerta por el fenómeno que llega a España

España se prepara para el primer fin de semana en el que las temperaturas pueden dispararse y sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en hacer algunos cambios de tendencia que serán claves. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con ciertos elementos que serán esenciales.

Esta alerta que nos estará esperando marcará la diferencia, según este experto que desde Antena 3 lanza una importante advertencia en forma de previsión del tiempo: «Se activan por máximas que podrán superar los 34ºC en Ourense, Asturias, Cantabria, y norte de País Vasco. También por los 36º previstos en Zaragozay Lleida, y los impresionantes 39ºC que podrán darse en Badajoz. La tarde nos dejará valores de 33º en Madrid; De 35º en Zamora, Logroño, Toledo, Cáceres, Granada y Bilbao; 37º en Sevilla. Ayer se superó el récord de temperatura máxima de mayo en Oviedo, y hoy de, nuevo podrán llegar a los 34º. A orillas del Cantábrico alcanzarán los 30ºC en Santander, Soria y San Sebastián. Muy destacables son los 32º de Pamplona y Teruel y los 31º de Vitoria».

Siguiendo con la misma previsión: «Una dorsal muy cálida, es la responsable del calor y también del tiempo estable que estamos teniendo. Seguirá con nosotros, aunque desde el oeste se aproximará un DANA muy pequeña. La consecuencia es que en el noroeste aumentará la inestabilidad por la tarde, vuelven las tormentas y convivirán con las altas temperaturas. Hoy podrán ser fuertes en el interior de Galicia, Asturias y la provincia de León. Incluso podrán dejar granizadas. El viento de levante seguirá soplando con fuerza en el área del Estrecho. A última hora del día podrá hacerlo en el País Vasco».

Un giro radical que puede ser esencial: «El domingo comenzará con una madrugada de noches tropicales en capitales del interior, es decir con una noche de temperaturas que en la que no bajarán de los 20º. Las tormentas repetirán en el oeste. Y, el calor veraniego seguirá con nosotros, no sólo durante el fin de semana, es probable que también hasta final de mes, mucha precaución».

Es hora de saber qué es lo que nos acompañará en unos días en los que realmente tocará saber qué puede pasar. Con unas temperaturas que van en aumento y que podrían acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Una novedad que, sin duda alguna, puede ser la que nos dará un plus de buenas sensaciones.