Roberto Brasero pone fecha al cambio brusco del tiempo: llega un fenómeno inusual a España

Llega un fenómeno inusual a España, Roberto Brasero pone fecha el cambio brusco de tiempo está muy cerca. Esta Semana Santa estamos muy pendientes de lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle que será esencial. Es hora de apostar por lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Este experto en el tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo el que nos haga cambiar de tiempo. Será el momento de estar pendientes de esta previsión del tiempo en la que realmente cada detalle puede convertirse en una realidad. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Este fenómeno inusual que llega a España puede cambiarlo todo de una forma que hasta la fecha no esperaríamos, cuando marzo ya se marcha, parecerá que volvemos al pasado.

Llega un fenómeno inusual a España

España se prepara para un fenómeno inusual, tal y como nos explica Roberto Brasero desde su blog del tiempo. Tocará empezar a tener algunos detalles que hasta este último día de marzo quizás no lo hubiéramos visto llegar en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos está esperando.

Estamos viviendo unos días de Semana Santa en los que tendremos que apostar claramente por un giro radical que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es momento de ver qué puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta, de tal manera que tendremos que ver un giro destacado llegar en estas jornadas en las que cada elemento deberemos empezar a tenerlo en consideración.

Este fenómeno inusual puede convertirse en la antesala de algo más, por lo que, habrá llegado el momento de tener en consideración lo que nos está esperando. En unos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en esencial.

Pone fecha Roberto Brasero al cambio brusco en el tiempo

Llega un cambio brusco en el tiempo, Roberto Brasero nos explica la fecha en la que llegará esta nueva situación. Estaremos a merced de un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas fechas tan especiales en las que quizás tocará conocer qué es lo que puede pasar en estos días.

El experto de Antena 3 no dudan en apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que una previsión del tiempo pone los pelos de punta: «Esa masa de aire polar que entra el domingo empezará a retirarse a partir del Lunes Santo pero todavía ese día no se notará mucho la subida de temperaturas. Además el flujo húmedo de viento norte seguirá acumulando nubes con lluvias débiles en general en el Cantábrico y nevadas en pirineos. Sol para el resto de España. El martes repetimos panorama: mucho sol salvo en el área cantábrica y pirineos donde seguirá lloviendo y nevando, y temperaturas que ya vuelven a sumar grados en el resto de España. El Miércoles Santo eso sería lo destacable: el aumento de las temperaturas que ya nos dejaría valores más propios de estas fechas aunque con posibles nubes en aumento en el Mediterráneo. Vuelve a entrar en escena esa perturbación del norte de África que se veía al principio en el pronóstico y luego desapareció. Pero no debería dejar lluvias salvo quizá en Baleares, aunque sí impedirá que se disparen las temperatura a orillas del Mediterráneo como sí podrá pasar en el interior peninsular, con Jueves Santo de 22º en Alicante, 24º en Madrid y 30º en Sevilla».

Siguiendo con la misma previsión: «Según la previsión de hoy, la incertidumbre se traslada al Viernes Santo cuando podría entrar un frente por el noroeste peninsular con precipitaciones de cara a la tarde y un nuevo descenso de temperaturas que se extendería a la recta final de la Semana Santa. Digo incertidumbre porque hasta ayer esa posibilidad es la que pinta el modelo de previsión del Centro Europeo que hasta ayer mismo lo que veía era una borrasca en el norte de África que afectaría al mediterráneo y sur de Andalucía. Veremos a partir del lunes cuál de estos dos escenarios cobra peso en el pronostico o si triunfa un tercero que es del que se extienda el anticiclón hasta el fin de semana. En cualquier caso parece que nos esperan cambios y los que podamos tener -o no- en la recta final de la Semana Santa se verán mejor a partir del lunes».