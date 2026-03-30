Hoy, 30 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta cubierta por precipitaciones débiles a moderadas, que se intensificarán por la tarde. Las brumas y nieblas podrían hacer acto de presencia en las zonas altas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento soplará de forma moderada, especialmente en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia persistente durante el día

El cielo de Bilbao se presenta hoy como un lienzo gris, con nubes que se agrupan como un coro de voces en espera de un concierto de lluvia. Desde la madrugada, la probabilidad de precipitaciones es alta y se espera que la mañana esté marcada por un ambiente pesado, con temperaturas que rondan los 10 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 8. El viento soplará suavemente desde el oeste, a unos 10 km/h, aunque no se descartan ráfagas más intensas que podrían sorprender a los paseantes.

Ya por la tarde, la situación no mejorará, ya que la lluvia persistirá, acompañada de un cielo igualmente nublado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados, pero la sensación térmica se mantendrá en torno a los 14, haciendo que el ambiente se sienta más fresco. Con la puesta del sol a las 20:35, los bilbaínos tendrán que prepararse para una noche húmeda y fresca, donde la lluvia seguirá siendo protagonista.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, donde las temperaturas rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% tanto en la mañana como en la tarde-noche, mientras el viento sopla del norte a 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h.

El contraste es notable entre la mañana y la tarde; aunque la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, la sensación térmica podría descender hasta los 9. La humedad, que oscilará entre el 60% y el 95%, puede resultar agobiante. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un tiempo cambiante.

Guecho: cielo cubierto y lluvia constante

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que indica que la jornada estará marcada por la humedad y un ambiente pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 10 grados. A medida que avance la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad media de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría hacer que el día se sienta más fresco.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán estables, con una sensación térmica máxima de 14 grados. Con el sol saliendo a las 07:57 y poniéndose a las 20:35, Guecho disfrutará de unas 12 horas y 38 minutos de luz, aunque la lluvia y la humedad dominarán la jornada.

Santurce: cielo nublado y lluvias por la tarde

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados. A lo largo del día, se espera lluvia, especialmente en la tarde-noche, aunque el viento será leve, lo que no afectará las actividades cotidianas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa, aprovechando el ambiente tranquilo que ofrece la ciudad. Las condiciones son propicias para realizar actividades diarias sin mayores contratiempos, así que no dudes en salir y disfrutar del día.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 7 grados, por lo que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá constante y el viento del norte soplará suavemente. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa o llevar un paraguas si se tiene que salir.