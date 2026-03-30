Alerta de Roberto Brasero por el fenómeno que lo cambia todo a partir del Jueves Santo: «Llega una bola de…»

Este fenómeno lo cambia todo a partir del Jueves Santo, llega un importante cambio que Roberto Brasero nos explica claramente desde su blog. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca, es hora de conocer lo que puede pasar en breve, teniendo en cuenta que esta Semana Santa la mayoría de planes pueden empezar este mismo jueves.

Para algunos ya están en el punto de partida de sus vacaciones, pero cuidado, porque lo que les está esperando en estas próximas jornadas son una serie de cambios que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de saber qué puede pasar en breve, con la mirada puesta a este giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta en el calendario. Quizás el momento del inicio de las vacaciones esté marcado por algo que nadie hubiera imaginado tener tan pronto.

Este fenómeno lo cambio todo a partir de este día

Las alertas están activadas cuando lo que hacemos es empezar a prepararnos para un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Despediremos el mes de marzo de una forma que quizás nadie hubiera esperado, con algunas novedades que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia en unos días en los que todo puede ser posible. Miraremos al cielo y no vamos a dejar de asistir a algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de un giro radical en un tiempo que esperaríamos que fuera de una determinada manera.

Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que quizás tendremos que esperar lo inesperado. De la mano de una situación que puede acabar siendo la antesala de algo más. Estos días que tenemos por delante, tocará saber qué tiempo nos está esperando y la manera en la que vamos a ver llegar, este experto no duda en adelantarse a todos y darnos unos detalles sobre lo que nos espera que ponen los pelos de punta.

Roberto Brasero lanza este aviso ante lo que llega a partir del jueves

Este mismo jueves será mejor que nos preparemos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Tocará estar muy pendientes de una situación que, sin duda alguna, deberemos tener en mente en unos días en los que todo puede ser posible.

La previsión del tiempo de Roberto Brasero se adelantó a todas y lo hizo de tal forma que nos dejó una serie de detalles esenciales en unas jornadas en las que adelantarse a todo puede ser clave. Tal y como nos explica desde esta previsión de su blog de Antena 3: «Esa masa de aire polar que entra el domingo empezará a retirarse a partir del Lunes Santo pero todavía ese día no se notará mucho la subida de temperaturas. Además el flujo húmedo de viento norte seguirá acumulando nubes con lluvias débiles en general en el Cantábrico y nevadas en pirineos. Sol para el resto de España. El martes repetimos panorama: mucho sol salvo en el área cantábrica y pirineos donde seguirá lloviendo y nevando, y temperaturas que ya vuelven a sumar grados en el resto de España. El Miércoles Santo eso sería lo destacable: el aumento de las temperaturas que ya nos dejaría valores más propios de estas fechas, aunque con posibles nubes en aumento en el Mediterráneo. Vuelve a entrar en escena esa perturbación del norte de África que se veía al principio en el pronóstico y luego desapareció. Pero no debería dejar lluvias salvo quizá en Baleares, aunque sí impedirá que se disparen la temperatura a orillas del Mediterráneo como sí podrá pasar en el interior peninsular, con Jueves Santo de 22º en Alicante, 24º en Madrid y 30º en Sevilla».

Siguiendo con la misma previsión: «Según la previsión de hoy, la incertidumbre se traslada al Viernes Santo cuando podría entrar un frente por el noroeste peninsular con precipitaciones de cara a la tarde y un nuevo descenso de temperaturas que se extendería a la recta final de la Semana Santa. Digo incertidumbre porque hasta ayer esa posibilidad es la que pinta el modelo de previsión del Centro Europeo que hasta ayer mismo lo que veía era una borrasca en el norte de África que afectaría al mediterráneo y sur de Andalucía. Veremos a partir del lunes cuál de estos dos escenarios cobra peso en el pronostico o si triunfa un tercero que es del que se extienda el anticiclón hasta el fin de semana. En cualquier caso parece que nos esperan cambios y los que podamos tener -o no- en la recta final de la Semana Santa se verán mejor a partir del lunes».