Hoy, 29 de marzo de 2026, la provincia de Zaragoza se verá marcada por un cielo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el sistema Ibérico. Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en esta zona, mientras que el viento soplará con fuerza del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente fresco

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta despejada y luminosa. Con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 15 grados, la mañana será fresca, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:51, se eleva, la sensación térmica alcanzará su punto máximo. El viento, que soplará del norte a una velocidad notable, puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es, así que es recomendable abrigarse un poco más.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su claridad y la temperatura se sentirá agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo elevada, podría hacer que el aire se sienta un poco pesado. Con el sol poniéndose a las 20:25, disfrutaremos de varias horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar del entorno. No se espera lluvia, lo que permitirá que los zaragozanos disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un viento fuerte que sopla del norte, trayendo consigo una sensación de frescura inusual. Las lluvias, con una probabilidad del 100%, se harán presentes desde la madrugada hasta el mediodía, mientras el cielo se cubre de un manto gris que invita a buscar refugio.

A medida que avanza la jornada, el contraste es notable: la temperatura máxima apenas alcanzará los 11°C, mientras que la mínima descenderá hasta 1°C, con una sensación térmica que podría llegar a los -4°C. La tarde promete ser más tranquila, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, pero el viento seguirá soplando a 40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h. Es un día para no olvidar la bufanda y, por supuesto, llevar paraguas a mano.

Tarazona: cielos nublados y tarde tranquila

El tiempo se presenta estable, con cielos mayormente nublados durante la mañana y una ligera mejora por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 10 grados y aunque hay una probabilidad de lluvia en las primeras horas, se espera que la tarde se mantenga seca y tranquila, con un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente sereno que invita a realizar actividades al aire libre. La jornada promete ser propicia para las rutinas diarias, con un toque de frescura que puede resultar muy agradable.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET