La AEMET activa el aviso naranja en estas zonas para Semana Santa: lo que llega no es normal

Lo que llega no es normal, la AEMET activa el aviso naranja en estas zonas para Semana Santa. Los expertos no dudan en activar una serie de alertas que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. El riesgo que tenemos por delante ante unos desplazamientos que pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Esta primavera parece que puede acabar siendo la antesala de algo más, parecerá que vuelve e invierno en estos días en los que quizás tendremos que sacar de nuevo el abrigo. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Es momento de conocer un poco más lo que pasará en unos días en los que quizás el tiempo puede hacernos incluso cambiar de planes, lo que llega no es nada normal.

Lo que llega en estas horas no es normal para esta época del año

La primavera suele ser una época de inestabilidad, pero cuidado, no será el mayor de nuestros problemas la lluvia, sino que tendremos que estar preparados ante lo que puede pasar en breve. Es momento de poner en práctica determinados detalles que serán esenciales.

Por lo que, tocará empezar a tener en mente algunos cambios que pueden acabar siendo esenciales. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve cuando tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que las actividades al aire libre se multiplican.

No sólo la lluvia puede ser una importante amenaza, sino que tendremos que empezar a ver llegar un destacado cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará en nuestros desplazamientos o planes. Esta época del año querríamos empezar a ver llegar el sol, pero no tendremos la suerte de ver este elemento en unos días en los que tendremos que apostar claramente por un cambio esencial.

Los expertos de la AEMET advierten de lo que puede pasar en estos días, tocará conocer en primera persona una serie de situaciones del todo inesperadas, en estos días en los que tendremos que sacar el abrigo.

Aviso naranja para estas zonas de Semana Santa la activa la AEMET

La AEMET activa el aviso naranja para estas zonas de Semana Santa, es importante estar preparados para un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. La previsión del tiempo a medida que se acercan las fiestas se empieza a perfilar.

Los expertos de la AEMET explican que: «Este día prevé que persista la entrada de un flujo húmedo de norte en la Península y Baleares bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares. No obstante, la presencia de una dana al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, existiendo una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Se esperan en forma de nieve en montaña, con la cota de nieve en ascenso de los 500/700 m a 1200/1500 m en el Pirineo, y de 800/1000 m a quedar por encima de 1500/1800 m en el resto de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado al sur. Bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, que por la tarde podrían extenderse a zonas bajas de la meseta norte y depresiones del nordeste. Probable entrada de calima en las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, exceptuando el Estrecho y litorales de Alborán con descensos. Los aumentos podrán ser notables en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur. Mínimas en descenso en el tercio sur peninsular y extremo nordeste, con un predominio de los aumentos ligeros en el resto de la mitad norte y en Baleares. En Canarias no se esperan cambios. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas altas de ambas mesetas».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la Península y en los litorales de Baleares. Rachas muy fuertes también en Canarias en zonas expuestas. Temperaturas máximas en aumento notable en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur. Predominará el viento moderado de componentes norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte con intervalos y rachas muy fuertes en Ampurdán y Baleares, cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro y Pirineos. En Canarias, alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes».