Hoy, 31 de marzo de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con un cielo mayormente despejado, aunque en el sistema Ibérico se esperan intervalos de nubes bajas y algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que el viento soplará moderado a fuerte del norte y noroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta despejada y luminosa. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 17 grados, la mañana comenzará fresca, pero el sol, que asomará a las 07:48, promete calentar el ambiente. A medida que avancen las horas, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el día se sienta más cálido. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el viento se hará notar, soplando con fuerza a 45 km/h, lo que podría hacer que algunos se abrigan un poco más. La humedad, que variará entre un 35% y un 70%, aportará un toque de frescura al ambiente, aunque no será excesivamente pesada. Con el sol poniéndose a las 20:27, Zaragoza disfrutará de varias horas de luz, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad en esta agradable jornada.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo la posibilidad de lluvias dispersas que podrían refrescar el ambiente.

Por la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 6. Sin embargo, a medida que avance el día, el termómetro alcanzará los 16 grados, aunque el viento, con ráfagas de hasta 40 km/h, podría hacer que la sensación sea más fría. Con un 25% de probabilidad de lluvia en las primeras horas, es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Tarazona: cielo nublado con mejora por la tarde

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado durante la mañana, con algunas posibilidades de lluvia ligera. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dejando paso a un ambiente más despejado, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando la suavidad del viento y la oportunidad de respirar aire fresco. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, brindando un ambiente agradable para todos.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET