¿Qué días viene el Papa a Madrid? Las fechas exactas de la agenda en la capital

El próximo fin de semana, Madrid vivirá uno de los eventos más especiales de los últimos años con la visita del Papa León XIV a la capital de España en su viaje por el país entre el 6 y el 9 de junio. Será la primera vez desde agosto de 2011 que un Sumo Pontífice viene a España desde Benedicto XVI cuando vino para una Jornada Mundial de la Juventud.

Sábado 6 de junio

Aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el sábado a las 10:30 horas, donde tendrá una recepción oficial. Después, se trasladará al Palacio Real para una ceremonia de bienvenida a las 11:30 horas, seguida de una visita de los Reyes de España media hora después.

Por la tarde, tendrá a las 18:00 horas visita a los operadores y asistidos del Proyecto Social «CEDIA 24 HORAS» de Cáritas Diocesana de Madrid y a las 20:30, habrá una Vigilia de Oración con jóvenes en la Plaza de Lima (Madrid).

Domingo 7 de junio

El domingo será especial. Habrá una Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles a las 10:00 horas, para la que se espera casi 2 millones de personas. Por la tarde tendrá varios eventos: Un encuentro privado con la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica (16:30 horas) y luego un evento en el Movistar Arena de Madrid.

También acudirá al evento “Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte”, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. El día acabará con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

Lunes 8 de junio y despedida del Papa León XIV

Por la mañana, se reunirá con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, irá al Congreso de los Diputados a las 10:30 horas para un encuentro con los parlamentarios. Una hora después visitará la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a todos los obispos.

Por la tarde a las 18:00 horas, habrá una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral y una hora después, protagonizará un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

El martes ya será cuando Papa León XIV se despida de Madrid con un encuentro de voluntarios en el pabellón 3 de IFEMA para partir a las 11:10 hacía Barcelona desde Barajas.