Detenidos 19 miembros de un clan familiar en Carlet (Valencia) por tráfico de drogas y otros cinco delitos

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Carlet (Valencia) a seis mujeres, 13 varones y un menor, todos miembros de un mismo clan familiar, además de un ciudadano de origen marroquí. A los detenidos se les imputa un total de seis supuestos delitos que, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes del Instituto Armado, son: tráfico de drogas, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, organización criminal, tenencia ilícita de armas y cultivo de drogas. Los momentos de la entrada de los agentes en una de las nueve viviendas a las que han accedido, así como lo hallado en su interior, pueden verse en el vídeo que ilustra esta información. Cinco de los detenidos, entre los que se encuentran los líderes, han ingresado en prisión.

Con esta operación, en la que han participado un total de 120 agentes, el Instituto Armado ha logrado desarticular un grupo criminal que estaba asentado, según la propia Benemérita, en la localidad de Carlet. Un municipio de casi 17.000 habitantes, ubicado en la comarca de la Ribera Alta. A 30 kilómetros de Valencia.

La investigación comenzó en el verano de 2025. El último día de julio de aquel año, una patrulla en labores de servicio sospechó de la maniobra esquiva de un vehículo al detectar la presencia de los agentes. Bajo el asiento del conductor de este último vehículo, los agentes hallaron 1.167 gramos de cocaína.

Las indagaciones posteriores desembocaron en el hallazgo de una organización altamente jerarquizada y dedicada al cultivo y al tráfico de drogas. Según la Guardia Civil, el núcleo superior lo conformaban dos parejas. De ellas, las mujeres eran las encargadas de la logística. Una de ellas coordinaba el abastecimiento de mercancías desde los almacenes de seguridad. La otra, dirigía el punto de venta de mayor actividad, gestionaba el stock y la distribución al menudeo.

La Guardia Civil efectuó el pasado 11 de mayo un total de nueve entradas en viviendas y almacenes relacionados con esta operación. Localizó varias plantaciones de marihuana. Algunas de ellas, estaban ocultas bajo el suelo de platos de ducha.

Los agentes han intervenido un kilogramo de cocaína de alta pureza. Y más de 600 gramos listos para su distribución. También, 80 gramos de heroína, 4.912 gramos de cogollos secos; 1.114 plantas de cannabis y 3.151 esquejes de cannabis.

La Guardia Civil ha intervenido, además, en las entradas a domicilios y naves un total de 38.850 euros en efectivo. Y, entre ellos, guardados en el interior de una bolsa, 2.400 euros en moneda fraccionaria. Se halló también una pistola. Y una escopeta, que había sido sustraída en 2023. Junto a ellas, 200 cartuchos de distintos calibres.