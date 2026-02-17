Intervenidos 608 kilos de marihuana en una empresa ‘tapadera’ de Valencia que explotaba ‘ilegales’

Agentes de la Guardia Civil han intervenido 608 kilos de marihuana en una empresa tapadera supuestamente dedicada a la producción de cáñamo. La mercantil se ubica en la comarca de La Safor, en Valencia. En el transcurso de la operación, denominada Xenabis, han resultado detenidos, a su vez, cinco varones. Todos ellos, de edades comprendidas entre los 52 y los 72 años. Proceden de cuatro nacionalidades (francesa, suiza, búlgara y española). Se les considera autores de tres presuntos delitos: trata de seres humanos con fines de explotación, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a organización criminal.

Los hechos arrancan en septiembre del pasado año 2025. Y se enmarcan en las denominadas Join Actions Days. Estas últimas, una serie de iniciativas operativas de rango internacional en el marco de la Unión Europea, donde fuerzas policiales y aduaneras de varios países actúan simultáneamente contra la delincuencia organizada.

En concreto, los agentes pusieron en marcha una serie de actuaciones administrativas en una empresa de cáñamo de La Safor. Así, inicialmente, comprobaron que allí se empleaban a extranjeros en situación irregular en España para realizar labores de cultivo, manipulación y envasado. Muchos incluso residían y pernoctaban en el propio invernadero. No tenían contrato. Y las condiciones de salubridad y seguridad en que se movían resultaban incompatibles con la normativa laboral, según la Guardia Civil.

La empresa preparaba bidones de 50 kilos de peso de cogollos. Y, también, en envoltorios comerciales de 10 gramos, para su venta posterior en Europa. Los agentes llevaron a cabo tres entradas y registros domiciliarios. En esos registros, intervinieron 550 kilos de marihuana en bidones. Y, además, otros 58 kilos, también de marihuana, en envases termosellados de 10 gramos. La operación obtuvo el bloqueo judicial de varias cuentas y activos inmobiliarios. Se incautaron 4.500 euros en efectivos, cinco vehículos, una embarcación y varios teléfonos móviles.

La investigación ha estado al cargo del equipo de la Policía Judicial de Gandía, con el apoyo de unidades de la compañía de Gandía y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), también de la Guardia Civil. Esta última, una unidad operativa especializada, que está diseñada como un grupo de respuesta rápida y refuerzo. Las diligencias en torno al caso han sido entregadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 2 de Gandía (Valencia).