Más de 80 detenidos en la desarticulación de una red que introducía cocaína por el puerto de Valencia

Un total de 81 personas han resultado detenidas en el transcurso de la desarticulación de una red criminal dedicada a introducir cocaína en el puerto de Valencia por parte de la Policía Nacional. En el transcurso de la operación, la Policía ha conseguido frustrar hasta ocho operaciones de extracción de cocaína. Además, se han efectuado 59 registros domiciliarios en la ciudad de Valencia, otros 20 municipios de la provincia y en la isla de Ibiza. Los agentes han intervenido, en total, 4,5 toneladas de cocaína, además de 350.000 euros en efectivo y diversas armas de fuego.

La red dominaba un enorme entramado empresarial que permitía introducir los beneficios que le generaba el tráfico de drogas en flujos legales de dinero. Además, se han incautado 53 vehículos de lujo, una embarcación valorada en 400.000 euros, 60 relojes de primeras marcas, joyas, diamantes y lingotes de oro. La denominada Operación Spider ha supuesto el despliegue de más de 450 agentes. Y continúa abierta al objeto de identificar a más miembros de la banda.

Tres de los 81 detenidos en la operación policial pertenecen, según la Policía, al peligroso Cártel de los Balcanes. Además, hay 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de empresas, entre otros. Además, un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que actuaba como intermediario entre el cártel y las organizaciones criminales sudamericanas, facilitando la importación de cocaína, según la propia Policía Nacional.

La red criminal contaba además con los que se denominan hombres araña. Es decir, personas que se dedicaban a escalar los contenedores ubicados en el puerto hasta acceder a la mercancía. También, empleaban a propietarios de empresas de transportes o concesionarios de vehículos industriales y transitarias. Con ello, conseguían legitimar el acceso al recinto portuario. La operación arrancó el año 2024 y permitió descubrir que una organización criminal actuaba como cártel de droga en el puerto de Valencia.