Hoy, 31 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo nuboso o cubierto, acompañado de brumas y nieblas en las zonas altas. Las lluvias débiles estarán presentes a lo largo del día, especialmente en el norte, mientras que el sur de Álava disfrutará de un respiro. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y el viento soplará de forma moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y ambiente fresco

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias intensas a lo largo del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 14 grados, la sensación térmica podría ser un poco más fresca, especialmente en las primeras horas. El viento soplará de manera constante, aunque sin llegar a ser fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h, lo que sumará un toque de frescura al ambiente cargado por la alta humedad.

Ya por la tarde, la lluvia no dará tregua, manteniendo el riesgo de chubascos en un día que se siente más pesado de lo habitual. A medida que el sol se oculta tras el horizonte a las 20:36, la temperatura comenzará a descender, dejando una noche fresca que invitará a buscar abrigo. Con un total de más de diez horas de luz, hoy será un día en el que el paraguas será el mejor compañero de paseo.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, mientras el viento sopla con fuerza, marcando el inicio de un día que promete ser agitado. A medida que avanza la jornada, las lluvias se intensificarán, dejando un rastro de humedad en el ambiente.

La tarde traerá consigo un contraste notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 14 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 10. Con una probabilidad de lluvia del 100% y ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, es recomendable salir preparado: mejor llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inusual.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que indica que la jornada estará marcada por la humedad y un ambiente pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados, con una sensación térmica que se mantendrá en niveles similares. A medida que avance la mañana, la lluvia persistirá y el viento del norte soplará a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 km/h.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantendrá en el 100%. El cielo seguirá cubierto y la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, mientras que la mínima se quedará en 11. Con una humedad relativa que puede llegar hasta el 95%, el ambiente se sentirá bastante pesado. El sol saldrá a las 07:56 y se pondrá a las 20:37, brindando un total de más de 12 horas de luz, aunque la lluvia podría hacer que no se aprecie del todo.

Santurce: cielo nublado y lluvias por la tarde

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados. A lo largo del día, se espera lluvia, especialmente en la tarde-noche, aunque el viento será leve, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles o simplemente relajarse en casa con un buen libro. La atmósfera tranquila invita a aprovechar el día, ya sea en compañía de amigos o disfrutando de un momento de soledad.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 7 grados, por lo que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá y el viento soplará de manera constante a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 35 km/h. Es un buen momento para disfrutar de un café caliente en casa o llevar un paraguas si se tiene que salir.