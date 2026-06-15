Detenido por matar al logopeda de su hijo de 2 años en Valencia al creer que había abusado del menor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burjasot (Valencia) a un varón de 24 años como presunto autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de dos años.

Según la Policía Nacional, los hechos se han producido a las 18:15 horas de este lunes, cuando un varón se ha personado en la Comisaría de la Policía Nacional con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre.

De inmediato, los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Nacional y de la Policía Científica de Valencia se han desplazado al lugar de los hechos. Allí, han confirmado el fallecimiento y se han hecho cargo de la investigación.

El presunto autor de los hechos es el padre del menor. El niño se encontraba en la consulta de un logopeda y, según el diario Las Provincias, allí es donde el detenido habría sorprendido al niño con los pantalones bajados y el pañal quitado. El hombre se ha enfurecido porque ha pensado que el logopeda estaba abusando de su hijo; ha reclamado al logopeda que le mostrara el contenido de las cámaras de seguridad. Al negarse, el enfado del padre ha ido a más, al punto de, supuestamente, haberle agredido con un cuchillo causándole la muerte con un corte que ha seccionado el cuello de la víctima mortal.

A partir de ese momento es cuando, según el relato policial, el presunto autor de los hechos se ha personado en la Comisaría de la Policía Nacional de Burjasot, una localidad ubicada al noroeste del área metropolitana de Valencia, con las manos ensangrentadas y ha confesado que había matado al otro hombre. Y ha sido a partir de ahí cuando ha arrancado la investigación que en estos momentos están desarrollando efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Científica en busca de esclarecer cómo se han producido los hechos.