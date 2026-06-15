La ciencia investiga el origen de las canas y descubre que los mechones blancos también constituyen un importante mecanismo vital para la protección del cabello

Durante años, las canas han tenido bastante mala fama y es que en cuanto aparece la primera, mucha gente piensa que en poco tiempo tendrá todo el pelo igual y la primera reacción suele ser de rechazo. Y todo porque se asocian directamente con la edad, con el paso del tiempo, incluso con cierto desgaste, de modo que muchas personas intentan taparlas de buenas a primeras.

Pero lo curioso es que la ciencia lleva un tiempo mirando las canas de otra forma. No como un simple cambio estético, sino como algo más complejo. Porque el cabello no se vuelve blanco sin motivo, y detrás de ese proceso hay bastante más de lo que parece a simple vista. De hecho, algunos estudios recientes están poniendo sobre la mesa una idea que sorprende bastante, y es que que las canas no sólo no son un problema, sino que podrían estar relacionadas con un mecanismo de protección del propio organismo.

La ciencia investiga el origen de las canas

El color del cabello depende de la melanina, un pigmento que producen unas células llamadas melanocitos. Estas células trabajan en la raíz del pelo, y mientras funcionan con normalidad, el cabello mantiene su tono. Con el paso del tiempo, ese sistema empieza a fallar. A veces los melanocitos pierden fuerza, otras directamente dejan de hacer su trabajo y el resultado es bastante evidente ya que vemos como el pelo crece sin color y aparecen las canas.

Lo normal es que empiecen en zonas concretas, como las sienes, y luego se vayan extendiendo. Pero aquí ya entra un factor importante: no a todo el mundo le pasa igual. Hay personas que empiezan muy pronto y otras que prácticamente no tienen canas hasta bastante más tarde.

Lo que han descubierto los estudios en los últimos años

Aquí es donde la cosa cambia un poco. Durante mucho tiempo se pensaba que todo era cuestión de desgaste, sin más. Pero ahora se sabe que hay más piezas en el puzzle. Por ejemplo, las células madre que deberían convertirse en melanocitos activos a veces se quedan atascadas en una zona del folículo. No llegan a completar su función, y eso hace que el cabello deje de producir pigmento poco a poco.

A esto se suman otros factores que influyen más de lo que parece. La genética manda bastante, pero también hay elementos como el estrés oxidativo (relacionado con los radicales libres), ciertas carencias nutricionales o incluso el tabaco. Nada de esto actúa por separado, sino que al final es una mezcla de cosas que, poco a poco, van acelerando el proceso.

El estrés sí influye, pero no como mucha gente cree

Muchas veces cuando aparecen canas, y sobre todo de forma inesperada, las personas suelen pensar que es debido al estrés y lo cierto es que aunque suena exagerado, no va del todo desencaminado. Los estudios han visto que situaciones de estrés intenso pueden afectar a las células responsables del color. No es que de un día para otro te levantes con el pelo blanco, pero sí puede acelerar un proceso que ya estaba en marcha. Y en personas con predisposición genética, esto se nota más.

Las canas como sistema de defensa

Aquí es donde los investigadores han dado con algo que cambia bastante la perspectiva. Y es que el encanecimiento podría tener una función. Cuando una célula de la raíz del cabello sufre daños importantes, el cuerpo tiene dos opciones: dejar que siga funcionando mal o eliminarla. Y normalmente opta por lo segundo. ¿Qué pasa entonces? Que al desaparecer esa célula, se pierde la capacidad de producir melanina en ese punto. El cabello crece blanco. Dicho de otra forma, esa cana podría ser la señal de que el organismo ha eliminado una célula dañada para evitar problemas mayores.

Cómo cuidar el cabello cuando empiezan a aparecer canas

Esto no significa que haya que olvidarse del cuidado del cabello, ni mucho menos. De hecho, las canas tienen sus propias necesidades. Al tener menos melanina, son más sensibles al sol y a la contaminación. También tienden a resecarse más, así que la hidratación se vuelve importante. De este modo, es importante usar productos con protección solar, evitar el agua muy caliente o recurrir a champús con tonos violetas para mantener el color más limpio. No es nada complicado, pero sí conviene tenerlo en cuenta.

En definitiva, todo esto hace que la percepción cambie un poco. Lo que antes se veía como un defecto, ahora se entiende de otra manera. Cada vez hay más gente que decide no teñirse y dejar las canas tal cual. No sólo por estética, también por comodidad. Y, en cierto modo, la ciencia respalda esa decisión. Porque al final, esas canas no son sólo un cambio de color. Son parte de un proceso del cuerpo que tiene su lógica. Y entenderlo ayuda a mirarse al espejo de otra forma.