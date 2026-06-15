Marc Cucurella es el personaje del momento en la selección española. Su flamante fichaje por el Real Madrid, conocido este fin de semana, le convierte en el hombre de moda de España, de ahí que también¡ se colase en la mayoría de memes del primer partido del Mundial 2026 contra Cabo Verde en la fase de grupos. Los fallos de Ferran Torres también fueron el otro gran tema de conversación.

Las redes sociales se llenaron de memes y bromas sobre Cucurella, cuyo traspaso al Real Madrid procedente del Chelsea ha llegado a eclipsar en cierta medida el debut de la selección española en el Mundial. Este lunes, los de Luis de la Fuente se estrenan en el estadio de Atlanta contra uno de los equipos más flojos del torneo a priori.

Los mejores memes del España-Cabo Verde