Mundial 2026: grupo H

Los mejores memes del España-Cabo Verde

El flamante fichaje del Real Madrid es el personaje del momento en la selección española

Sigue en directo el partido con nosotros

memes España Cabo Verde
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Marc Cucurella es el personaje del momento en la selección española. Su flamante fichaje por el Real Madrid, conocido este fin de semana, le convierte en el hombre de moda de España, de ahí que también¡ se colase en la mayoría de memes del primer partido del Mundial 2026 contra Cabo Verde en la fase de grupos. Los fallos de Ferran Torres también fueron el otro gran tema de conversación.

Las redes sociales se llenaron de memes y bromas sobre Cucurella, cuyo traspaso al Real Madrid procedente del Chelsea ha llegado a eclipsar en cierta medida el debut de la selección española en el Mundial. Este lunes, los de Luis de la Fuente se estrenan en el estadio de Atlanta contra uno de los equipos más flojos del torneo a priori.

Los mejores memes del España-Cabo Verde

Cucurella persiguiendo a Florentino Pérez para firmar su contrato con De la Fuente mirando.

Homer Simpson de esmoquin y con la camiseta de España y su hijo, Bart, con la de Lamine Yamal.

Cristóbal Soria con peluca y Cucurella.

Mariano, personaje de ‘Aquí no hay quien viva’.

Últimas noticias del Mundial

Lo más visto