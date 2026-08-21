Mourinho prepara su debut en Liga con seis bajas más Tchouaméni

El Real Madrid completó este viernes su último entrenamiento antes de afrontar su esperado estreno en Liga contra el Espanyol. José Mourinho continúa preparando el debut oficial de su segunda etapa al frente del conjunto blanco con seis bajas importantes: Militao, Rodrigo, Thiago Pitarch, Mendy, Asencio y Endrick. Todos ellos continúan recuperándose de sus respectivas dolencias y no pudieron trabajar junto al resto de sus compañeros.

Tchouaméni sí trabajó con normalidad, pero no viajará. El centrocampista francés sí se ejercitó sobre el césped y continúa dando pasos hacia su regreso definitivo, aunque todavía tendrá que esperar para volver a competir. Mourinho fue muy claro durante su comparecencia ante los medios de comunicación y confirmó que no viajará a Barcelona para enfrentarse al Espanyol.

«Tchouaméni está bien, pero tiene que hacerlo todos estos días para acelerar su proceso, ya que no está para jugar contra el Espanyol», aseguró el entrenador portugués. El Real Madrid no quiere correr ningún riesgo con un futbolista llamado a tener un peso importante dentro de sus planes durante esta temporada.

Seis bajas para Mourinho

Más complicado es el panorama con el resto de jugadores que continúan en la enfermería. Militao, Rodrigo, Thiago Pitarch, Mendy, Asencio y Endrick siguen trabajando en sus respectivos procesos de recuperación. Mourinho ya advirtió en rueda de prensa que algunos de los problemas físicos que arrastra su plantilla necesitarán tiempo.

Especialmente en el caso de Endrick, el portugués confirmó que el brasileño tiene «una pequeña cosa muscular». Una dolencia que le impedirá estar disponible para el estreno liguero y que se suma a una lista de ausencias que condiciona las opciones del entrenador madridista para confeccionar su primera convocatoria oficial.

Mourinho tendrá que afrontar, por lo tanto, su primer encuentro de Liga con una plantilla todavía lejos de estar al completo. Una situación que el propio técnico asume con tranquilidad después de una pretemporada en la que los jugadores se han ido incorporando al trabajo en diferentes momentos.

Rivas, Ciria y Cestero, con el primer equipo

El resto de la plantilla se ejercitó con absoluta normalidad en una sesión en la que volvieron a tener protagonismo varios jugadores del Castilla. Mario Rivas, Ciria y Cestero trabajaron a las órdenes de Mourinho y estarán con el primer equipo para el encuentro contra el Espanyol.

El propio entrenador confirmó que los tres canteranos estarán en el banquillo en Barcelona. Una apuesta que Mourinho quiere mantener durante la temporada para dejar claro a los jóvenes de la cantera que existe un camino hacia el primer equipo. «Quiero motivar a los niños y hacerles entender que la puerta está abierta. Esta semana les toca a estos tres y les tocará a muchos más», explicó el portugués.

El Real Madrid ultima así los detalles antes de que llegue la hora de la verdad. Se acabaron los amistosos y comienza la competición oficial. Mourinho ya tiene a su equipo preparado para ir a por los primeros tres puntos de la temporada.