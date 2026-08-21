La reflexión de Mourinho sobre Tchouaméni y Valverde: «Es como si no hubiera pasado nada»

José Mourinho ofreció su primera rueda de prensa de la temporada y el entrenador portugués tocó todos los temas posibles ante los medios de comunicación en la previa del Espanyol-Real Madrid que se disputará este sábado a las 21:30 horas en Cornellá. El técnico luso también habló sobre el polémico incidente del final del pasado curso que protagonizaron Tchouaméni y Valverde.
José Mourinho dio la primera rueda de prensa en su segunda etapa con el Real Madrid y el entrenador portugués volvió a dar un clínic ante los medios de comunicación. El técnico luso no rehusó ningún tema y tocó toda la actualidad que rodea al conjunto blanco con una autoridad y sinceridad aplastante. El entrenador también fue cuestionado en la previa del Espanyol-Real Madrid de la Liga EA Sports sobre el polémico incidente entre Tchouaméni y Valverde de la pasada temporada.
Mourinho y el incidente Tchouaméni-Valverde
«He llegado con mucha información. He estado tres años aquí, tengo mis contactos y vosotros también como prensa. He llegado a saber muchas cosas, no solo esa situación Tchouaméni-Federico», comenzó diciendo un José Mourinho que también dejó claro que ha decidido «partir de cero», partiendo «desde una posición privilegiada».
«Si me dices a mí sin conocer el problema, ahora veo cómo se relacionan y no puedes ni imaginar lo que ha pasado la temporada pasada. Ellos me han dicho que no tenía que hablar, que no hay que tener influencia para traer la paz. No se trata de paz, se trata de normalidad, amistad, cooperación. Es como si no hubiera pasado nada», afirmó José Mourinho en rueda de prensa.
El entrenador portugués también habló sobre sus capitanes, siendo Valverde el primer capitán del Real Madrid en esta temporada, ya sin Dani Carvajal. «Estoy contento con todos. Pienso que también los capitanes me están conociendo. Ellos tienen esta capacidad de observar, analizar, conocerme bien. Yo no hablo para hacerles conocerme por mis palabras; quiero que me conozcan por como me analizan. Los capitanes están jugando defensivamente, están en este proceso», dijo.
«El staff que estaba aquí nos dice que se ve un grupo con una empatía diferente. Todavía los capitanes no han tenido que ser capitanes en un momento difícil. Que llegará. Ya veremos cuando llegue. Los jugadores me están ayudando a no tener problemas. El grupo está ayudando a los capitanes a estar en un periodo de observación y tranquilidad», contó José Mourinho.