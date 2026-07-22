Valverde derrocha ilusión a su vuelta: «Estoy deseando aprender de Mourinho»

Fede Valverde se ha reincorporado en la mañana del miércoles a los entrenamientos con el Real Madrid. El futbolista uruguayo ha vuelto a Valdebebas después de disputar el Mundial con su selección para sumarse a las filas de José Mourinho. Una vez completado el correspondiente reconocimiento médico, Valverde ha concluido el primer entrenamiento con sus compañeros en una temporada 2026/27 en la que parte como primer capitán del equipo blanco. El charrúa ha expresado su ilusión por trabajar con su nuevo entrenador, del que ha expresado que «está deseando aprender».

El regreso de Fede Valverde a la disciplina blanca ha coincidido con el día de su cumpleaños. El capitán de la selección uruguaya y el Real Madrid ha soplado las velas con motivo de su vigesimoctavo cumpleaños. Fichado por el club blanco a los 18 años de edad, en julio de 2016, el centrocampista cumple una década como jugador del Real Madrid. Ahora, enfrenta el reto de la capitanía tras la marcha de Dani Carvajal. «Siento mucha emoción y mucho honor… Aprendí mucho de todos los compañeros que han sido capitanes aquí. Siempre me han brindado una ayuda increíble y yo también voy a sacar todo ese fruto para crecer con el cuerpo técnico», ha explicado Valverde al respecto.

Entre estos referentes en el vestuario, el uruguayo ha destacado a varios con los que creció como joven promesa en el club blanco hasta consolidarse como uno de los líderes del equipo. «Crecí mucho con esos jugadores con los que me tocó compartir muchos años en el vestuario, como Dani Carvajal, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric y Lucas Vázquez… No me voy a cansar de nombrarlos. Son jugadores que me han ayudado mucho para crecer como persona, como capitán y como jugador. Este es el primer año que voy a intentar disfrutar y dar el máximo de mi esfuerzo», ha señalado en declaraciones a Real Madrid TV tras su primer entrenamiento.

Valverde promete títulos esta temporada

Con el inicio de la preparación, Fede Valverde y el resto del Real Madrid afronta una nueva temporada en la que están obligados a mejorar los resultados de las dos campañas pasadas. Para ello, llegan nuevos nombres para reforzar la plantilla, como Denzel Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y el reciente campeón del mundo, Marc Cucurella. El capitán merengue ha destacado que su deseo y el de toda la plantilla es «levantar títulos este año, que los madridistas estén felices, y puedan disfrutar de un año lleno de títulos y que estén orgullosos».

Tratarán de hacerlo bajo el mando de José Mourinho, que comienza su segunda etapa al mando del Real Madrid con el reto de levantar el vestuario merengue. Para ello, tendrá que contar con Fede Valverde, uno de los veteranos del equipo. «Estoy deseando poder aprender de él y escuchar cada consejo que me brinde. Voy a intentar aprender, crecer como persona y como futbolista. Él es una persona especial de la que puedo sacar muchas cosas. Ojalá sea una temporada linda», ha destacado el uruguayo en su primer día de trabajo con el Real Madrid 2026/27.