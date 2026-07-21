El Real Madrid activa la operación salida

Una vez asentada la llegada de José Mourinho como nuevo inquilino del banquillo del Real Madrid y completada la primera lista de la compra del técnico con los fichajes de Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Cucurella, el Real Madrid comienza a trabajar en la operación salida. Si las llegadas lo han hecho en formato exprés –cerradas en menos de dos semanas–, los traspasos irán a un paso mucho (muchísimo) más lento, especialmente con los jugadores que están en la plantilla.

El club consiguió hacer caja con las ventas de Nico Paz, Víctor Múñoz, Mario Gila o Álvaro Rodríguez durante el Mundial, pero ahora se plantea hacer lo mismo con jugadores que vistieron la camiseta blanca la pasada temporada. Las salidas de Dani Ceballos y Fran García no han tenido la relevancia económica que sí tuvieron estas de jugadores sobre los que tenían el 50% de sus derechos.

El Real Madrid tiene claro que necesita hacer caja para equilibrar el balance entre inversión en fichajes y dinero recuperado por traspasos de jugadores de la primera plantilla. El verano pasado se invirtieron 178 millones en cuatro futbolistas y se ingresaron cero, porque Lucas Vázquez, Vallejo y Modric se fueron al acabar sus respectivos contratos. Sólo los 78 millones ingresados por el Mundial de Clubes y los otros 30 kilos por las ventas de canteranos permitieron al club blanco equilibrar las cuentas.

Pero este verano no hay palanca del Mundial de Clubes y la inversión que prevé el Real Madrid –sin contar con que Florentino Pérez obre el milagro de fichar a Olise– será superior a los 200 millones. En Dumfries (20), Konaté (20 de prima de fichaje), Cucurella (55+5) y Mourinho (15) ya se superan los 100 kilos, así que al club blanco le toca vender.

Se venden

En la lista de la operación salida el Real Madrid maneja tres nombres: Raúl Asencio, Eduardo Camavinga y Gonzalo. A estos tres jugadores habría que sumarle una gran venta (Fede Valverde tiene papeletas) en el caso de que viniera un galáctico o se desbordara el gasto por el centrocampista que quiere Mourinho.

Además, sobre Franco Mastantuono se piensa en que saldrá cedido en una operación similar a la que se hizo en la última ventana del mercado de enero con Endrick y el Olympique de Lyon.

El problema para el Real Madrid está en que estos tres jugadores tienen contrato en vigor y ninguno parece dispuesto a salir tan fácilmente. Ni Camavinga ni Asencio han mostrado disposición alguna a abandonar el equipo madridista este verano con diversas declaraciones, por lo que el Madrid tendría un problema si deciden quedarse a trabajar a las órdenes de Mourinho.

Aunque todavía quedan más de 40 días de mercado por delante, en las oficinas de Valdebebas saben que tienen que empezar a cerrar también operaciones de venta para generar los ingresos necesarios que permitan llegar al mejor balance ingresos-gastos por jugadores.

Si el Real Madrid se sale con la suya y es capaz de traspasar a los varios de los jugadores que quiere poner en el mercado –más la cesión de Mastantuono–, los ingresos podrían superar fácilmente los 200 millones, siempre que el precio marcado por el club a sus transferibles se mantenga en los acuerdos finales.