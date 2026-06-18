Olise borra sus fotos con el Bayern y reaviva los rumores de su fichaje por el Real Madrid

Michael Olise ha vuelto a generar un revuelo con su futuro. El delantero francés ha borrado todas sus fotos en redes sociales que tenía con el Bayern y únicamente ha dejado su debut en el Mundial. Un gesto que no ha pasado nada desapercibido y que ha vuelto a impulsar los rumores de una posible salida en la que el Real Madrid podría dar el bombazo con el que sería el fichaje estrella del verano.

No es la primera vez que Olise ha hecho este movimiento. En su etapa en el Crystal Palace también hizo lo mismo y, aunque muchos defendían que era una práctica que hace normalmente, meses después acabó marchándose al club alemán en verano de 2024. Tampoco tiene una mención de que es jugador del Bayern, algo común en futbolistas de élite. Tan solo una sola publicación. La de su debut en un Mundial de este martes ante Senegal, donde firmó una tremenda asistencia a Mbappé y fue nombrado jugador del partido.

Si el Real Madrid le quiere, no lo tendrá nada fácil. El Bayern ha insistido varias veces en que no tiene intención de venderle, ya no por cuestión de dinero, sino porque no quieren desprenderse de uno de los mejores futbolistas del planeta. «Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, se puede ahorrar el trabajo», dijo hace unas semanas Hainer, presidente del club germano.

El Real Madrid tiene 150 millones de euros en caja asegurados. El rechazo del Atlético a la oferta que hizo el club blanco por Julián Álvarez abrió una veda para poner en marcha otra operación galáctica. Tras confirmarse a Bernardo Silva, Cucurella, Konaté y Dumfries en camino, la opción de Olise no sería tan rápida. Mínimo, habría que esperar a después del Mundial para sentarse con el futbolista y ver hasta qué punto está dispuesto a llegar si verdaderamente quiere jugar en el Santiago Bernabéu.

Olise no silencia el ruido

Tampoco se descarta que, para subir la puja y convencer al Bayern, se produzca una gran venta en el Real Madrid para añadir dinero a la caja. De momento, solo se ha liberado la masa salarial con las marchas de Carvajal y Alaba. También hay que tener en cuenta que cuenta con la buena sinergia con Mbappé, que viene de confesar que mantiene una fantástica relación en el campo: «Con él es superfácil, porque es un jugador que siempre mantiene la cabeza alta; con él solo tienes que pensar en ofrecerle una solución, una línea de pase, y él lo ve. Lo sabía y fue superguay», confesó después de que ganaran juntos a Senegal.

El Real Madrid ha arrancado un nuevo proyecto de la mano de José Mourinho para volver a dominar Europa, y Olise añadiría una marcha más a una delantera que aspira a meter miedo si se hacen encajar las piezas. Lo que está claro es que este mercado seguirá siendo muy activo en Chamartín, y el gesto de Olise hace que el cajón no se haya cerrado.