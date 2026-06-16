Todo lo que tienes que saber sobre Michael Olise: edad, de dónde es, cuánto pagó el Bayern de Múnich por él, el interés del Real Madrid…

Michael Olise se ha convertido en uno de los nombres propios del fútbol europeo. Su crecimiento en el Bayern de Múnich y su rendimiento en la Bundesliga han situado al extremo francés en el centro de numerosas conversaciones sobre el mercado de fichajes, incluido el interés del Real Madrid. Con una mezcla de talento, desequilibrio y capacidad para decidir partidos, Olise ha pasado de ser una promesa a consolidarse como uno de los atacantes más cotizados del continente.

El futbolista, que inició su formación en Inglaterra, dio el salto definitivo a la élite tras destacar en el Reading y posteriormente en el Crystal Palace. Su llegada al Bayern en 2024 supuso una de las grandes operaciones del mercado veraniego y, desde entonces, su nombre no ha dejado de ganar protagonismo.

Cuántos años tiene Olise

Michael Olise nació el 12 de diciembre de 2001 y actualmente tiene 24 años. A pesar de su juventud, ya acumula experiencia en competiciones de máximo nivel y se ha consolidado como una de las referencias ofensivas del Bayern de Múnich, también con su selección, representando a Francia.

Su progresión ha sido especialmente rápida. Tras destacar en el fútbol inglés, dio el salto a la Bundesliga y en apenas dos temporadas se convirtió en un futbolista determinante dentro del esquema ofensivo del conjunto bávaro.

Dónde nació Michael Olise

El extremo nació en Londres, Inglaterra, aunque cuenta con origen nigeriano. Su formación futbolística comenzó en las categorías inferiores del Chelsea, aunque fue en el Reading donde empezó a llamar la atención por su calidad técnica y capacidad para desequilibrar en ataque.

En Reading mostró un crecimiento notable que le abrió las puertas de la Premier League. Su posterior etapa en el Crystal Palace terminó de confirmar su potencial antes de su traspaso al Bayern de Múnich.

Cuánto dinero pagó el Bayern de Múnich por Olise

El Bayern de Múnich incorporó a Michael Olise en 2024 procedente del Crystal Palace por 53 millones de euros. La operación convirtió al atacante en una de las apuestas más importantes del club alemán para reforzar su línea ofensiva.

Desde su llegada a Múnich, Olise ha respondido a las expectativas. Sus actuaciones en la Bundesliga y en competiciones europeas le han permitido consolidarse como una pieza clave del equipo, hasta el punto de que muchos consideran que el campeonato alemán comienza a quedársele pequeño por el nivel que está mostrando.

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El interés del Real Madrid en Olise

El nombre de Michael Olise ha aparecido como una posibilidad real para el Real Madrid, como un más que posible objetivo de futuro para Florentino Pérez. Las informaciones surgieron después de que se hablara de un gran fichaje por el presidente blanco, que estaría dispuesto a realizar y cuyo coste podría superar los 150 millones de euros.

Aunque el presidente madridista negó que se tratara de determinados jugadores y también descartó públicamente a Harry Kane y al propio Olise cuando fue preguntado por ellos, la opción del extremo francés no ha desaparecido de la ecuación, sobre todo tras la oferta sobre Julián Álvarez. La necesidad del conjunto blanco de reforzar el costado derecho del ataque ha provocado que su nombre siga siendo vinculado al club.

Su perfil encaja en la búsqueda de un futbolista desequilibrante y con capacidad para marcar diferencias desde la banda, una posición en la que el Real Madrid ha encontrado dificultades para contar con una referencia consolidada.

Quién es el ídolo de Michael Olise

Olise ha reconocido públicamente cuáles fueron sus referentes futbolísticos durante su juventud. El atacante señaló que sus ídolos eran Neymar, Zinedine Zidane y Leo Messi.

Su estilo de juego refleja influencias de esos tres futbolistas: la creatividad y el regate de Neymar, la elegancia de Zidane y la capacidad de desequilibrio de Messi. De hecho, antes de enfrentarse al Real Madrid en la pasada eliminatoria de Champions League, compartió una imagen de Messi celebrando un gol ante el conjunto blanco, un gesto que evidenció la admiración que siente por el astro argentino y ese deseo por eliminar al Madrid el pasado curso