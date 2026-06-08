Francia mete miedo antes del Mundial a ritmo de Olise con un hat-trick ante Irlanda del Norte

Francia tiene un equipo candidato a todo en este Mundial 2026 y lo ha demostrado en el último encuentro preparatorio para la cita que arranca este jueves. La bicampeona del mundo opta a su tercera corona con nombres como Kylian Mbappé, Desiré Doué, Ousmane Dembélé… y también Michael Olise. El delantero del Bayern de Múnich ha sido el encargado de arrasar a Irlanda del Norte antes del debut del equipo de Deschamps. Tres goles del atacante, que promete ser uno de los protagonistas durante el próximo mes, para el triunfo por 3-1.

Les Bleus están listos. Antes de afrontar la fase de grupos de este Mundial, en la que se medirán a Noruega, Senegal e Irak, han goleado a Irlanda del Norte en un amistoso celebrado en Lille, en lo que ha sido un homenaje a Didier Deschamps. El seleccionador dejará el cargo al volver de Estados Unidos, después de 14 años, en los que ha logrado un Mundial (2018) y llegar a dos finales, la de Qatar 2022 y la de la Eurocopa 2016.

Considerado una leyenda del fútbol francés, puesto que también ganó como futbolista el Mundial de 1998, Deschamps lleva a este Mundial uno de los mejores equipos de todo el campeonato, si no el mejor. Cuenta con un equipo de lo más equilibrado y físico, con un potencial enorme en ataque, con el que aspiran a conquistar de nuevo la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el Metlife Stadium.

Antes, tendrán una exigente fase de grupos, en comparación con el resto de los grupos de este Mundial. Cuentan con Senegal –campeona de África– y la Noruega de Haaland, Sorloth y Odegaard como rivales, además de una Irak que arañó un empate en Riazor el pasado jueves. Pero llegan al campeonato bien rodados, como han demostrado en este amistoso contra Irlanda del Norte.

Cierto es que no es uno de los rivales más potentes a los que medirse, pero no es sencillo ganar de manera tan solvente cuando la cabeza está puesta en lo que pasará a partir del próximo 11 de julio. Además, tienen nombres de sobra para pelear por todo y, como ha quedado demostrado en este último test de preparación, si no aparece Mbappé, lo hace Dembélé y, si no, Olise. No le faltan gallos a esta Francia que ha conseguido llevarse el triunfo con un hat-trick del jugador del Bayern, uno de los más pretendidos de Europa.

Olise lanza a Francia

Michael Olise mostró sobre el césped de Lille una faceta de su juego hasta ahora desconocida: la de cazagoles. Tal y como demostró a los cuarenta y tres minutos, al enviar a las redes un balón suelto en el interior del área norirlandesa, tras una fulgurante transición del conjunto francés trenzada entre Doue y Dembélé.

Una faceta de oportunista de la que volvió a hacer gala a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un despeje de la zaga visitante tras un remate de cabeza de Theo para firmar el momentáneo 2-0. Goles que no aplacaron la voracidad del extremo francés, que a los setenta y cinco minutos culminó el triplete con un gol que ya se ha convertido en la marca de la casa.

Tras recibir el balón en el pico del área, Olise condujo la pelota en paralelo a la frontal para batir al portero norirlandés Charles con un espectacular zurzado al palo largo. Con el 3-1, Francia pone fin a su preparación para el Mundial y vuela a Estados Unidos, de donde espera regresar con su tercera estrella.