La intrahistoria de cómo el Real Madrid ganó la partida al Barça y al Atlético por Cucurella y Bernardo

El Real Madrid ha ganado de nuevo la partida al Barcelona y al Atlético de Madrid. Si hace unos días lo hizo con el fichaje de Bernardo Silva, en las últimas horas lo ha vuelto a conseguir con Marc Cucurella. Ambos jugadores estaban en el radar de los azulgranas y rojiblancos. De hecho, el portugués había recibido incluso una oferta del Atlético que no respondió. Pero la llegada de José Mourinho al banquillo blanco cambió por completo la hoja de ruta del club y adelantó a los blancos en la carrera por estos futbolistas.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, Mourinho pidió expresamente a ambos jugadores y, en cuanto se hizo cargo del equipo el pasado lunes, el club se puso manos a la obra para cerrar las operaciones. «Obviamente, tanto Bernardo como Cucurella, que tenían ofertas varias, dijeron que no tenían ninguna duda y dieron el OK», explican fuentes cercanas al club blanco, subrayando la rapidez con la que se resolvieron los acuerdos una vez que el entrenador comunicó sus necesidades.

El miércoles, antes de marcharse de vacaciones, Mourinho estuvo en Valdebebas para revisar toda la planificación deportiva y dejar definida la hoja de ruta del proyecto. Allí se marcaron objetivos claros: reforzar la plantilla con jugadores de rendimiento inmediato, combinar talento joven con experiencia y construir un equipo competitivo capaz de luchar por todos los títulos. Mourinho dejó claro que, aunque el Real Madrid cuenta con jóvenes de enorme calidad, necesitaba futbolistas contrastados que aporten jerarquía y garantías desde el primer día.

Un puñal por la izquierda

Cucurella llega como un auténtico puñal para la banda izquierda. El lateral catalán combina recorrido, agresividad, capacidad defensiva y proyección ofensiva, cumpliendo a la perfección con el perfil que Mourinho buscaba. Su incorporación permitirá al Real Madrid mantener la intensidad en ambas áreas, apoyar la salida desde atrás y sumar profundidad en ataque, un factor clave en los planteamientos del técnico portugués.

Bernardo Silva, por su parte, eleva inmediatamente el nivel creativo en el centro del campo. Su visión de juego, pausa, capacidad para romper líneas y experiencia en grandes competiciones europeas lo convierten en un refuerzo de primer nivel. Mourinho valora especialmente su polivalencia y su capacidad para generar soluciones rápidas en zonas de alta presión, algo que encaja perfectamente con la filosofía de su equipo.

Estas incorporaciones no sólo refuerzan la plantilla, sino también la mentalidad competitiva que Mourinho quiere imprimir desde el primer día. Ambos jugadores llegan con la etiqueta de titulares inmediatos, preparados para marcar diferencias y ofrecer garantías en todas las competiciones. El Real Madrid, además, ya tiene en la agenda la incorporación de un centrocampista y otro central, operaciones que parecen aseguradas, completando así un proyecto sólido y ambicioso.