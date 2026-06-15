Así es Cucurella, el fichaje que Mourinho ‘quitó’ a Barcelona y Atlético

Marc Cucurella ya es nuevo jugador del Real Madrid. El lateral firma para las próximas seis temporadas y se convierte en el primer fichaje oficial de Florentino Pérez tras la llegada de José Mourinho. Un futbolista que ha tenido un crecimiento tremendo en los últimos años y que hizo que otros equipos como Barcelona y Atlético intentasen la operación, pero no pudieron hacer nada ante el interés del conjunto madridista.

El carril zurdo era una de las preocupaciones del Real Madrid este mercado y no desaprovecharon la oportunidad de tener a Cucurella en sus filas. Un perfil que, a diferencia de Mendy, Fran y Carreras, el catalán oposita a ser dueño y señor de ese puesto. Un perfil que buscaban en el Santiago Bernabéu y que tiene argumentos de sobra para triunfar después de cómo ha ido evolucionando su juego.

El Barcelona dejó escapar un talento generacional

Desde comienzos de su carrera, Cucurella apuntaba alto. Nacido en Alella, un pequeño pueblo de Barcelona, se formó en La Masía. Fue escalando puestos, pero en el club culé vio que no iba a tener un hueco con un Jordi Alba que por aquel entonces era inamovible. Jugó 54 partidos en La Masía, pero tan solo jugó un partido en el primer equipo.

Fue entonces que aprovechó su despunte en verano de 2018 para probar suerte en Primera División jugando cedido en el Eibar. Allí se adaptó rápidamente al conjunto vasco, demostrando ser un lateral que apuntaba maneras en labores ofensivas. Eso hizo que el Barcelona tomase la decisión de dejarle salir por dos millones de euros en 2019, cuando el club necesitaba vender. Una decisión que tan solo duró dos semanas, puesto que decidió recomprarle por cuatro ‘kilos’ para luego cederle al Getafe.

En el equipo madrileño enseñó su carta de presentación a Europa. Fue un fichaje que deseaba José Bordalás, quien le enseñó y le dio continuidad durante dos temporadas. Allí aprendió a jugar también de interior y formar parte del ‘EuroGeta’ donde tuvo la oportunidad de lucirse en Europa de que Cucurella tenía talento para seguir escalando.

Cucurella se pulió en la Premier

Para dolor del Getafe, la oferta del Brighton era irrechazable. Cucurella dejaba España para probar el juego intenso y físico de la Premier. 18 millones de euros se gastaron en él…y no defraudó. En un año donde pasaba, parecía que llevaba jugando en la Premier toda la vida. Un lateral incansable, rápido y que iba fuerte al choque. Y, como era de esperar, los grandes de Inglaterra le querían.

El Chelsea fue el que más rompió la banca para fichar a Cucurella: 65 millones de euros. Una operación que se hacía impensable por alguien que unos años antes estaba jugando en Primera RFEF. Allí se curtió, ganó experiencia y fue puliendo la toma de decisiones cuando tenía problemas defensivos. Se acostumbró al juego de ida y vuelta, una resistencia que le permitió jugar de segundo extremo, como aquellos tiempos de Marcelo.

Indiscutible con España

Desde que se marchó a la Premier, Luis de la Fuente veía en él a su lateral izquierdo a largo plazo. Fue una de las apuestas que más sorprendió cuando asumió el cargo de seleccionador y debutó en junio de 2021, cuando apenas tenía 22 años. Cinco años más tarde, Cucurella ha ganado una Eurocopa siendo titular y aspira a ser campeón del Mundo con España.

Suma ya 24 partidos y es indiscutible, factor más de peso para que llamase la atención del Real Madrid, quien ha pagado 55 millones por uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. Cucurella se unirá al equipo de José Mourinho después del Mundial y apuntalará la defensa con Konaté y Dumfries.