Oficial: Víctor Muñoz se va al Liverpool y el Real Madrid recibirá 20 millones por su canterano

Ya es oficial. Víctor Muñoz se va al Liverpool y el Real Madrid recibirá 20 millones de euros por su canterano. La cifra total del traspaso es de 40 kilos, por lo que Osasuna ingresará otros 20. El extremo izquierdo se marcha a uno de los mejores equipos de Inglaterra, que además estará dirigido por el español Andoni Iraola a partir de la 2026-27.

Así lo oficializó el club inglés en la tarde de este jueves mediante sus redes sociales: «Hemos acordado un acuerdo para fichar a Víctor Muñoz de Osasuna, sujeto a una solicitud exitosa de permiso de trabajo y autorización internacional». La presencia del canterano madridista en el Mundial 2026 con España está condicionada a la evolución de su estado físico.

En las últimas jornadas de Liga, Víctor Muñoz cayó lesionado del sóleo y aún no ha podido debutar con la selección española en el Mundial, ni parece que vaya a hacerlo este domingo ante Arabia Saudí. El flamante fichaje del Liverpool entrena junto a sus compañeros en Chattanooga, pero Luis de la Fuente aún no arriesga con el catalán.

We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance 😄 — Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026

Mientras se recupera, Víctor Muñoz ha recibido la noticia más importante de su carrera futbolística hasta ahora y es que a partir de agosto jugará en uno de los mejores equipos del mundo. El Liverpool se ha reforzado con el internacional español en una posición para la que no ha sabido encontrar un fijo desde la marcha del colombiano Luis Díaz al Bayern de Múnich el pasado verano.

Lo que deja Víctor Muñoz al Real Madrid

El Real Madrid meditó durante los últimos meses si reincorporar a su canterano para tener un suplente de lujo para Vinicius, pero finalmente no ha apostado por este y Víctor Muñoz dejará 20 millones en las arcas blancas de los 40 que le ha costado su fichaje al Liverpool procedente de Osasuna. El delantero ha explotado en El Sadar esta temporada, la de su debut en Primera División, y ya puede decir que es otro miembro exitoso de La Fábrica.