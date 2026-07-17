El Real Madrid vuelve a vivir bajo ‘la ley de Mourinho’

José Mourinho apenas lleva unos días al frente del Real Madrid, pero el vestuario ya ha comprobado que nada ha cambiado respecto al entrenador que conquistó la Liga de los récords. La intensidad es máxima desde el primer entrenamiento. Mucha carga física, mucha exigencia y un técnico absolutamente implicado en cada ejercicio. El portugués está encima de los futbolistas de principio a fin, corrigiendo movimientos, marcando el ritmo y dejando claro que quien no esté preparado para competir al máximo nivel tendrá muy complicado hacerse un hueco en su equipo.

Dentro de Valdebebas definen estas primeras jornadas con una frase que resume perfectamente el ambiente que se vive en la Ciudad Real Madrid: «MMM: Madrid Muy Mou». No es un simple eslogan. Es la realidad de un entrenador que ha regresado decidido a recuperar la cultura del esfuerzo que siempre caracterizó a sus equipos. Según ha podido saber OKDIARIO, las sesiones están siendo de una enorme intensidad y Mourinho mantiene una presencia constante sobre el césped, pendiente de cada detalle y de cada futbolista. El mensaje es tan claro como contundente: quien se tome estos días a la ligera puede quedarse fuera incluso antes de que empiece la temporada.

Sin privilegios para nadie

Es una idea que Mourinho ya trasladó desde su llegada a Valdebebas. Se acabaron los intocables. El portugués quiere construir un equipo en el que el mérito diario pese mucho más que el nombre escrito en la camiseta. Esa filosofía se está viendo reflejada desde el primer entrenamiento. Nadie baja el ritmo, nadie se esconde y todos saben que cada sesión cuenta de cara a ganarse la confianza del técnico.

No es casualidad que el entrenador haya querido rodearse de perfiles como Sami Khedira, uno de sus hombres de máxima confianza, o que haya apostado por un cuerpo técnico en el que la disciplina y el control del vestuario son innegociables. También por eso dedica tantas horas a reuniones de planificación, análisis táctico y conversaciones individuales con los jugadores. Mourinho quiere conocer cada detalle de su plantilla antes de tomar decisiones.

El Madrid que imaginó Mourinho

Los futbolistas empiezan a descubrir al verdadero Mourinho. El que vive cada entrenamiento como si fuera una final. El que no entiende una carrera sin intensidad, una presión mal ejecutada o un ejercicio sin concentración absoluta. Su obsesión es construir un equipo competitivo desde el primer día y convencer a todos de que la temporada empieza mucho antes del debut oficial.

En el club existe la sensación de que el portugués está recuperando la esencia que convirtió a aquel Real Madrid en uno de los equipos más competitivos de Europa. Competitividad, mentalidad ganadora y exigencia diaria. Son los tres pilares sobre los que quiere levantar su nuevo proyecto. Y el mensaje ya ha llegado al vestuario: en este Real Madrid de Mourinho no habrá sitio para quien no viva cada entrenamiento como si se estuviera jugando una final.