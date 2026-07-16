Mourinho también ama el ciclismo: «Hora de entrenar, no más Tour de Francia»

Los primeros días de José Mourinho en la ciudad deportiva están dando mucho que hablar. El propio entrenador, a su vuelta al Real Madrid, es quien genera parte del contenido del que el madridismo está siendo testigo. Este jueves lo ha hecho mostrando otra de sus pasiones: el ciclismo. El portugués publicó un vídeo en el que se muestra de espaldas a la cámara mientras ve una etapa del Tour de Francia por televisión antes de una sesión de tarde.

«Hora de entrenar, así que… no más Tour de Francia», decía el mensaje dentro del vídeo difundido por Mourinho en sus redes sociales. En este, se aprecia al nuevo técnico madridista completamente ataviado con la ropa del club y calzándose las zapatillas antes de bajar al campo de entrenamiento para encontrarse por segunda vez en el día con los futbolistas.

El luso ya nos mostró el pasado martes cómo él y todo su cuerpo técnico vivían el España-Francia, partido de semifinales del Mundial 2026, en Valdebebas, donde ha implantado las dobles sesiones de entrenamientos durante la primera fase de la pretemporada.

Este jueves los blancos, aún sin la presencia de los que han disputado el Mundial o están aún en competición, afrontaron una sesión matinal que iniciaron con trabajo en el gimnasio de la Ciudad Real Madrid. Ya sobre el césped, y acompañados por un grupo de canteranos, los jugadores llevaron a cabo un calentamiento, varios ejercicios de posesión, presión y conducción de balón con finalización en porterías.

Para terminar, disputaron series de partidos en campo de dimensiones reducidas. Eder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes continúan con sus procesos de recuperación.